Гаджи Гаджиев: "Как мне Оланаре? "Амкар" не ослабляет"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы в контрольном матче с "Будучностью" (3:0) отметил, что удовлетворен работой нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, который находится в команде на просмотре. По словам наставника пермяков, будущее нигерийского форварда будет зависеть от того, как пройдут переговоры между клубами.
– Как вам Оланаре?
– Я удовлетворен.
– Он усиливает атакующий потенциал "Амкара"?
– Не ослабляет.
– По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?
– Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.
– Сами хотели бы видеть его в команде?
– Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Если так говорит тренер Амкара - то как этот футболист мог оказаться в ЦСКА ? Который для Амкара просто нормальный, но не усиливает .
21:00