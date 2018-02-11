Гаджи Гаджиев: "Как мне Оланаре? "Амкар" не ослабляет"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы в контрольном матче с "Будучностью" (3:0) отметил, что удовлетворен работой нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, который находится в команде на просмотре. По словам наставника пермяков, будущее нигерийского форварда будет зависеть от того, как пройдут переговоры между клубами.

– Как вам Оланаре?

– Я удовлетворен.

– Он усиливает атакующий потенциал "Амкара"?

– Не ослабляет.

– По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?

– Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.

– Сами хотели бы видеть его в команде?

– Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)