Футболисты "Спартака" вновь отказались общаться с прессой

После матча 7-го тура российской премьер-лиги "Спартак" - "Ахмат" (1:2) футболисты красно-белых не стали общаться с прессой.

- Кто-нибудь будет? - спросили журналисты пресс-атташе "Спартака"

Леонида Трахтенберга.

- Нет. Никого нет, - ответил он.

- Игроки не в настроении?

- Да.

Отметим, что подобная ситуация произошла уже не в первый раз. После дерби с "Динамо" в 5-м туре РПЛ (2:1) игроки "Спартака" также отказались беседовать с журналистами. (Наталья Юрина, Анастасия Рацкевич)

Микст-зону сузили, но игроки Спартака продолжают уходить через другой выход 🧐 pic.twitter.com/HmVZqoyeU8 – Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 16 сентября 2018 г.

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