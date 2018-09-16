21:45 | Футбол — РПЛ

Футболисты "Спартака" вновь отказались общаться с прессой

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После матча 7-го тура российской премьер-лиги "Спартак" - "Ахмат" (1:2) футболисты красно-белых не стали общаться с прессой.

- Кто-нибудь будет? - спросили журналисты пресс-атташе "Спартака"
Леонида Трахтенберга.

- Нет. Никого нет, - ответил он.

- Игроки не в настроении? 

- Да. 

Отметим, что подобная ситуация произошла уже не в первый раз. После дерби с "Динамо" в 5-м туре РПЛ (2:1) игроки "Спартака" также отказались беседовать с журналистами. (Наталья Юрина, Анастасия Рацкевич)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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