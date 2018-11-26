"Фратрия" сделала новое заявление о Глушакове

На сайте объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" появилось заявление по капитану красно-белых Денису Глушакову. Отмечается, что полузащитник перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды.

Напомним, что многие болельщики негативно относятся к Глушакову после его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова и Ещенко в молодежный состав, а после его увольнения футболисты вернулись в основу.

Футболиста регулярно оскорбляют во время матчей. После игр Глушакова встречают дружелюбнее и без оскорблений. На прошлой неделе "Фратрия" также выступала с заявлением, в котором подтвердила информацию "СЭ" о встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном и подчеркнула, что для этого объединения фанатов "Спартака" Глушаков неприемлем в качестве игрока и капитана красно-белых.

- В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову, - говорится в новом заявлении "Фратрии". - Капитан команды – это игрок, который является ее стержнем на поле и вне его. Капитан "Спартака" – это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни. После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды.

На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера – не более чем "физрук". При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.

К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.

Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано 7 голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру "физруком", который не дает реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила – даже с учетом избрания Глушакова капитаном.

Массимо Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.

Такой человек не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо, - говорится в заявлении фанатов.

Олег Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября. С момента увольнения Карреры 22 октября до международной паузы на матчи сборных с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера работал Рауль Рианчо.

"Спартак" после 15 туров занимает 7-е место в премьер-лиге, имея в активе 22 очка.

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