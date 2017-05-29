13:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фогель и Кучук – кандидаты на пост главного тренера "Локо"

Хайко ФОГЕЛЬ и Леонид КУЧУК. Фото "СЭ"
Хайко ФОГЕЛЬ и Леонид КУЧУК. Фото "СЭ"
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По информации "СЭ", "Локомотив" рассматривает в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера немца Хайко Фогеля и белоруса Леонида Кучука.

Решение о том, кто возглавит команду, с большой долей вероятности будет принято 5 июня на заседании совета директоров клуба. По окончании сезона контракт с главным тренером команды Юрием Семиным истек, сам специалист говорил в интервью, что договор продлен, но клуб этого не подтверждал.

41-летний Фогель известен по работе в "Базеле", с которым трижды выиграл чемпионат Швейцарии и дважды – Кубок страны. До конца текущего сезона работал тренером молодежного состава мюнхенской "Баварии".

57-летний Леонид Кучук уже работал в "Локо" на посту главного тренера. В сезоне 2013/14 команда под его руководством до последнего тура претендовала на чемпионство, однако в итоге заняла третье место. В начале следующего сезона Кучук был уволен со своего поста, затем долго судился с клубом. Впоследствии Кучук работал главным тренером "Кубани", сейчас возглавляет украинскую "Сталь". (Сергей ЕГОРОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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доктор Фишер

Если Леня развяжет, то его подошьют за счет "паровозов"?

14:03

доктор Фишер

Кучук завязал?

14:02

James Gang

Пусть ещё рассмотрят Божовича и Рахимова до кучи!

14:01

vilgun

Кучук ???? вы серьезно ?

14:00

alex-ls

кто-то раскачивает лодку

13:56

индеец_Джо

Бред какой-то, мало одного раза!.....Называется :"Шо? Опять!!?"(с).

13:53

Патриот Сибири

На самом деле абсолютно все равно, Кучук или Семин, когда тут половину состава надо менять. Фланговые защитники нуждаются в замене. И это в Локомотиве-то, где всегда были едва ли не лучшие крайние защитники в чемпе. В опорной зоне Тарасов, который не умеет отбирать мяч, и крайне переоцененный Денисов. Нападение со времен Сычева - притча во языцех с небольшими светлыми пятнами.

13:53

Бен Ричардс

Лучшая кандидатура - Григорян. Если он не согласится, тогда Евдокимов. На крайняк остаётся Луческу.

13:53

18/05/05

А Смородская там на инстаграм Локомотива не подписалась ?)

13:52

gan75

Оставьте вы уже Палыча в покое. А уж если возвращаете Кучука, то куда денете тех, кто его сливал? Понятно Смородская с зятем ушла, азер за титулами ускакал. А Гнильерме куда денете? Или он может уже второе письмо написал, теперь уже на Сёмина?

13:52

Ковтун

Вроде 1 апреля уже прошло.

13:50

rashlim

Менять Семина на Кучука - это полный бред.

13:48

shpasic

а Красножан?

13:43

merniloskut

Дайте Шпалычу поработать!

13:43

knyaz boltconskiy

Лучше тренера Черилэ подписать.

13:43

Crawn

Кто эту чушь пишет?

13:26

titan2313

Бред какой-то, мало одного раза!

13:24

Лохматый

Ну и дебилы. Лучше б они состав усилили, а не нового тренера подписывали. Чего новый тренер сделает с ослабленным составом? А, если Сёмин уйдет, то, я более чем уверен, и часть игроков, хороших игроков, тут же потеряет мотивацию.

13:23