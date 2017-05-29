Фогель и Кучук – кандидаты на пост главного тренера "Локо"

По информации "СЭ", "Локомотив" рассматривает в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера немца Хайко Фогеля и белоруса Леонида Кучука.
Решение о том, кто возглавит команду, с большой долей вероятности будет принято 5 июня на заседании совета директоров клуба. По окончании сезона контракт с главным тренером команды Юрием Семиным истек, сам специалист говорил в интервью, что договор продлен, но клуб этого не подтверждал.
41-летний Фогель известен по работе в "Базеле", с которым трижды выиграл чемпионат Швейцарии и дважды – Кубок страны. До конца текущего сезона работал тренером молодежного состава мюнхенской "Баварии".
57-летний Леонид Кучук уже работал в "Локо" на посту главного тренера. В сезоне 2013/14 команда под его руководством до последнего тура претендовала на чемпионство, однако в итоге заняла третье место. В начале следующего сезона Кучук был уволен со своего поста, затем долго судился с клубом. Впоследствии Кучук работал главным тренером "Кубани", сейчас возглавляет украинскую "Сталь". (Сергей ЕГОРОВ, Дмитрий СИМОНОВ)
доктор Фишер
Если Леня развяжет, то его подошьют за счет "паровозов"?
14:03
доктор Фишер
Кучук завязал?
14:02
James Gang
Пусть ещё рассмотрят Божовича и Рахимова до кучи!
14:01
vilgun
Кучук ???? вы серьезно ?
14:00
alex-ls
кто-то раскачивает лодку
13:56
индеец_Джо
Бред какой-то, мало одного раза!.....Называется :"Шо? Опять!!?"(с).
13:53
Патриот Сибири
На самом деле абсолютно все равно, Кучук или Семин, когда тут половину состава надо менять. Фланговые защитники нуждаются в замене. И это в Локомотиве-то, где всегда были едва ли не лучшие крайние защитники в чемпе. В опорной зоне Тарасов, который не умеет отбирать мяч, и крайне переоцененный Денисов. Нападение со времен Сычева - притча во языцех с небольшими светлыми пятнами.
13:53
Бен Ричардс
Лучшая кандидатура - Григорян. Если он не согласится, тогда Евдокимов. На крайняк остаётся Луческу.
13:53
18/05/05
А Смородская там на инстаграм Локомотива не подписалась ?)
13:52
gan75
Оставьте вы уже Палыча в покое. А уж если возвращаете Кучука, то куда денете тех, кто его сливал? Понятно Смородская с зятем ушла, азер за титулами ускакал. А Гнильерме куда денете? Или он может уже второе письмо написал, теперь уже на Сёмина?
13:52
Ковтун
Вроде 1 апреля уже прошло.
13:50
rashlim
Менять Семина на Кучука - это полный бред.
13:48
shpasic
а Красножан?
13:43
merniloskut
Дайте Шпалычу поработать!
13:43
knyaz boltconskiy
Лучше тренера Черилэ подписать.
13:43
Crawn
Кто эту чушь пишет?
13:26
titan2313
Бред какой-то, мало одного раза!
13:24
Лохматый
Ну и дебилы. Лучше б они состав усилили, а не нового тренера подписывали. Чего новый тренер сделает с ослабленным составом? А, если Сёмин уйдет, то, я более чем уверен, и часть игроков, хороших игроков, тут же потеряет мотивацию.
13:23