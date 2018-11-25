Фанаты "Спартака" вновь освистали Глушакова и скандировали имя Карреры

Болельщики "Спартака" в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" освистывают полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова, называя его Иудой, требуя снять повязку и уйти из клуба.

Также они скандируют имя бывшего главного тренера Массимо Карреры, который был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. (Андрей Михайлов)

Все о чемпионате России - здесь.