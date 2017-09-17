Евгений Кафельников: "Игроки сплавляют Карреру? Я бы сплавил самих футболистов"

Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что красно-белые все еще могут выиграть чемпионат России. После 10 туров москвичи набрали 13 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.

– Не думаете, что игроки сплавляют тренера?

– Я бы сплавил самих футболистов, которые так делают. Будучи игроком, я бы сам сделал так, чтобы их сплавить, если такие, конечно, есть. Но мне это не очень интересно. Зато интересно знать, почему команда не на том месте в турнирной таблице, на каком была в прошлом году.

– Как считаете, "Спартак" уже сейчас должен отдать чемпионский кубок? Уже понятно, что "Спартак" в этом году не завоюет золото?

– Вам понятно, а мне нет. Я еще надеюсь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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