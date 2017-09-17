Евгений Кафельников: "Игроки сплавляют Карреру? Я бы сплавил самих футболистов"

Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что красно-белые все еще могут выиграть чемпионат России. После 10 туров москвичи набрали 13 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.
– Не думаете, что игроки сплавляют тренера?
– Я бы сплавил самих футболистов, которые так делают. Будучи игроком, я бы сам сделал так, чтобы их сплавить, если такие, конечно, есть. Но мне это не очень интересно. Зато интересно знать, почему команда не на том месте в турнирной таблице, на каком была в прошлом году.
– Как считаете, "Спартак" уже сейчас должен отдать чемпионский кубок? Уже понятно, что "Спартак" в этом году не завоюет золото?
– Вам понятно, а мне нет. Я еще надеюсь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
hagen_alex
Боже мой, какой наивный чукотский юноша. В любом клубе в нашей стране уволят тренера, а игрокам будет хоть бы что - это реалии РФПЛ. Но то что вытворили сегодня "игроки" Спартака против Тосно - это нонсенс. Чемпионом Спартак теперь станет через 20 лет, об этом же писали уже давно.
21:31