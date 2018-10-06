Ещенко и Глушаков не вошли в состав "Спартака" на матч с "Енисеем" в первенстве молодежных команд

В 09.00 по московскому времени в Красноярске стартовала игра 10-го тура молодежного первенства России между "Енисеем" и "Спартаком". В заявке красно-белых отсутствуют защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от основной команды решением главного тренера Массимо Карреры.

Оба игрока принимали участие в последних матчах "Спартака" в первенстве молодежных команд. Она выходили в стартовом составе во встречах против ЦСКА (2:1) и "Ростова" (4:0).

Ранее стало известно, что Ещенко 4 октября наблюдал за игрой "Спартака" в Лиге Европы против "Вильярреала" (3:3) из ложы прессы "Открытие Арены". На вопрос корреспондента "СЭ" о том, спускался ли он в раздевалку красно-белых, защитник отвечал утвердительно.