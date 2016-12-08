Юрист Михаил Прокопец сообщил, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации. Он добавил, что апелляция может быть рассмотрена в январе.

– Сегодня мы подали апелляцию, – сказал Прокопец.

– На что вы рассчитываете?

– Мне бы сейчас не хотелось раскрывать все карты. Это конфиденциальная информация.

– Когда апелляция может быть рассмотрена?

– Думаю, в январе.

Напомним, что 29-летний полузащитник был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Отстранение Еременко действует с 6 октября 2016 года. Положительный результат дала допинг-проба игрока, взятая в соревновательный период после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" 14 сентября в Леверкузене. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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