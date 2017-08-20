19:30 | Футбол — РФПЛ

Дзюба - в Москве. Что это значит?

Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Сообщение в Твиттере Алексея Спиридонова.
Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Форвард "Зенита" Артем Дзюба, пропустивший сегодняшний гостевой матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром" в Перми (1:0), приехал в Москву.

 
Артем ДЗЮБА.Что выберет Дзюба: футбол или деньги?

Как стало известно "СЭ", нападающий отправился в столицу из Санкт-Петербурга по личным делам. Игрока невского клуба, которому 22 августа исполнится 29 лет, беспокоят небольшие проблемы со здоровьем.

Между тем, экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов на своей странице в Твиттере сообщил о том, что видел бывшего футболиста "Спартака" в Баковке у базы "Локомотива". По его предположению, Дзюба улаживает переход в этот столичный клуб.

Напомним, форвард не полетел с "Зенитом" в Пермь вместе с Александром Анюковым, Юрием Жирковым и Олегом Шатовым. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини сообщил, что эти игроки остались вне состава из-за травм.

По данным "СЭ", Дзюба до закрытия трансферного окна может сменить клуб ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Luch-Energy

А что в этом такого? Он же бомж!

20:09

Конченый Джо

Rome22 Дзюба в Москве, Дзюба в Пензе, Дзюба в Кировске.... СЭ есть о чем писать!.. 19:52 Постыдился бы! Посчитай, сколько статей про спартак с утра уже наклепали..

20:06

artsavch

Спиридонов хайпит

20:00

Rome22

Дзюба в Москве, Дзюба в Пензе, Дзюба в Кировске.... СЭ есть о чем писать!..

19:52

Пупс138

Нормально. Семину как раз нап нужен. Вторым клубом я бы поставил Рубин. Джонатас свой последний матч за Казань вчера отыграл. А вот у Краснодара одно из лучших нападений и менять там ничего не надо. Разве что Дзюба в защитника переквалифицируется.

19:48

Тарасено

В Спартак)

19:47

Vinny_Puh1

Дубиньо не игрок, а так, игрочишка.

19:47

S.U.B.A.

Tribunal Z!Они все лгут!В ЛОКО скорее всего перейдёт!

19:45

Жорик Вартанов

на свиданку к Орзул прилетел

19:44

Tribunal Z

Многие вещи всплывают. ПОХОЖЕ РУКОВОДСТВО ЗЕНИТА ЛЖЁТ

19:44