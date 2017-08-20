Дзюба - в Москве. Что это значит?

Форвард "Зенита" Артем Дзюба, пропустивший сегодняшний гостевой матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром" в Перми (1:0), приехал в Москву.

Как стало известно "СЭ", нападающий отправился в столицу из Санкт-Петербурга по личным делам. Игрока невского клуба, которому 22 августа исполнится 29 лет, беспокоят небольшие проблемы со здоровьем.

Между тем, экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов на своей странице в Твиттере сообщил о том, что видел бывшего футболиста "Спартака" в Баковке у базы "Локомотива". По его предположению, Дзюба улаживает переход в этот столичный клуб.

Напомним, форвард не полетел с "Зенитом" в Пермь вместе с Александром Анюковым, Юрием Жирковым и Олегом Шатовым. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини сообщил, что эти игроки остались вне состава из-за травм.

По данным "СЭ", Дзюба до закрытия трансферного окна может сменить клуб ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".