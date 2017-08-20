Дзюба - в Москве. Что это значит?

Форвард "Зенита" Артем Дзюба, пропустивший сегодняшний гостевой матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром" в Перми (1:0), приехал в Москву.
Как стало известно "СЭ", нападающий отправился в столицу из Санкт-Петербурга по личным делам. Игрока невского клуба, которому 22 августа исполнится 29 лет, беспокоят небольшие проблемы со здоровьем.
Между тем, экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов на своей странице в Твиттере сообщил о том, что видел бывшего футболиста "Спартака" в Баковке у базы "Локомотива". По его предположению, Дзюба улаживает переход в этот столичный клуб.
Напомним, форвард не полетел с "Зенитом" в Пермь вместе с Александром Анюковым, Юрием Жирковым и Олегом Шатовым. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини сообщил, что эти игроки остались вне состава из-за травм.
По данным "СЭ", Дзюба до закрытия трансферного окна может сменить клуб ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".
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Luch-Energy
А что в этом такого? Он же бомж!
20:09
Конченый Джо
Rome22 Дзюба в Москве, Дзюба в Пензе, Дзюба в Кировске.... СЭ есть о чем писать!.. 19:52 Постыдился бы! Посчитай, сколько статей про спартак с утра уже наклепали..
20:06
artsavch
Спиридонов хайпит
20:00
Rome22
Дзюба в Москве, Дзюба в Пензе, Дзюба в Кировске.... СЭ есть о чем писать!..
19:52
Пупс138
Нормально. Семину как раз нап нужен. Вторым клубом я бы поставил Рубин. Джонатас свой последний матч за Казань вчера отыграл. А вот у Краснодара одно из лучших нападений и менять там ничего не надо. Разве что Дзюба в защитника переквалифицируется.
19:48
Тарасено
В Спартак)
19:47
Vinny_Puh1
Дубиньо не игрок, а так, игрочишка.
19:47
S.U.B.A.
Tribunal Z!Они все лгут!В ЛОКО скорее всего перейдёт!
19:45
Жорик Вартанов
на свиданку к Орзул прилетел
19:44
Tribunal Z
Многие вещи всплывают. ПОХОЖЕ РУКОВОДСТВО ЗЕНИТА ЛЖЁТ
19:44