Алексей Спиридонов: "Дзюба переходит в "Локомотив"

Волейболист Алексей Спиридонов на своей странице в Твиттере написал о том, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба перейдет в "Локомотив". По его словам, он встретил футболиста у базы железнодорожников.

Дзюба не полетел с "Зенитом" в Пермь на матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром". Как стало известно "СЭ", это связано с тем, что футболист ищет себе новую команду.