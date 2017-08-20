19:19 | Футбол — РФПЛ

Алексей Спиридонов: "Дзюба переходит в "Локомотив"

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Волейболист Алексей Спиридонов на своей странице в Твиттере написал о том, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба перейдет в "Локомотив". По его словам, он встретил футболиста у базы железнодорожников.

Дзюба не полетел с "Зенитом" в Пермь на матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром"Как стало известно "СЭ", это связано с тем, что футболист ищет себе новую команду.

Дополнительная информация

https://twitter.com/spirik15

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Platinum1991

На кой ЧЁРТ он в Локомотиве нужен??? Лучше Веллитона взяли бы на просмотр в аренду! Дзюба не котируется для Локомотива! Он задаром не нужен Локомотиву! Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ! В Локомотив надо брать Веллитона! Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса ! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю! Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"! Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

19:46

Новоуепинни

Дзюба в раздевалку шел понятно зачем. А воллейболлер бухать наверно к паровозам приехал

19:40

Jean4

Вот это источник, достоверный, ничего не скажешь. Скоро у пивного ларька слухи будем собирать.

19:40

Konst053

Этот г-н, пановы, кафельниковы... Самая народная команда ))

19:36

vavl

Браво, "Спорт-Экспресс"! Еще больше подобных твитов в ленту! После того, как Локомотив обыграл Спартак, вам стало очень обидно?

19:32

marksan

Спиридонов был тогда ещё с пивом?

19:31

henri71

Так его же там отловят соседние сектанты

19:25