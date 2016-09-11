Джеван Челоянц: "Эта игра "Спартака" - заслуга Аленичева"

Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц после матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:0) не готов утверждать, что красно-белые демонстрируют чемпионскую игру, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, в футболе, который демонстрируют спартаковцы, заслуга бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Напомним, специалист был уволен с занимаемой должности после неудачи в отборочном турнире Лиги Европы.
- "Спартак" показывает чемпионскую игру?
- О чемпионской говорить пока рано, но игра неплохая.
- Шесть туров позади, команда на первом месте.
- Через пару туров готов сказать, есть ли в этом заслуга Карреры. Пока это футбол, который поставил команде Аленичев. Нельзя по щелчку пальцев взять и переключить игру.
- Эту игру ждали от "Спартака" болельщики?
- Давно так не играли. Дело даже не в очках, а в качестве футбола.
- Как новички?
- Совсем неплохо.
Константин Эдуардович
To Platinum1991- Милейший! Вся беда Локо- это тренерские традиции Палыча( читай Романца, Тархана,Павлова..)- бесконечные передачи поперёк поля, низкий темп крайков, "фундаментальность" каждой атаки, которая читается ещё ДО ТОГО, как развернётся... То, во что играет сейчас Великий и Могучий- это скорость, резкость и "перпендекулярный футбол"- только под прямым углом все действия! Можно даже отдать штанголюбу, но тмяч тут же вовращается с острейшим продолжением ТОЛЬКО ВПЕРЁД!!! Так что пить пиво с игроками после победы в автобусе- это, коенчно, "семейная атмосфера" и всё такое, но "старика здесь не место"... Палыч выше пятого Локо не поднимет, увы!
20:00
ростовский свин
челоянц - туп, подумать только что такой идиот входил в совет директоров, у федуна своего мнения нету обычно - в силу непонимания футбола, и когда его окружали такие советчики как челоянц ()кстати почему челоянЦ а не просто челоян???)то становится понятно почему спартак 13 лет без трофеев! Аленичев очень слабый тактик и не менее слабый мотиватор.Поэтому чему то научить не мог так же не мог и мотивировать.А карера просто приятный европейский мужик , к тому же итальянский тренер - а это значит неплохой тактик, ибо итальянский футбол без тактики представить невозможно. но стоит признать что предсезонную подготовку провели хорошо - физика в порядке.
19:59
werder63
Platinum1991 ЭТА ИГРА "СПАРТАКА" - ЗАСЛУГА НЕ АЛЕНИЧЕВА, а безобразной игры Локомотива! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ЭТО также можно сказать о вчерашнем появлении на футбольном поле Терека против ЦСКА, так как игрой их беготню назвать нельзя. Каждый играет так, как разрешает его противник! А про Аленичева? Не верю. Так же уныло мучил бы болельщиков, тоскливо взирающих на ЭПИЗОДЫ классной игры. Кто хотел убирать Бокетти, Попова? Кто так обьяснял Зе Луишу, как играть, что на его фоне Пашка-деревяшка казался Месси? Кто тасовал защиту, и не мог ГОД определиться, кому играть в обороне??? Кто говорил, что, конечно, с ЭТИМ составом чемпионом России не станешь, но мы будем бороться за призы? А сейчас, через ПЯТЬ!!! туров, какая ситуация? И, в конце концов, КТО ОБЛАЖАЛСЯ в ДВУХ играх с киприотами???? Оказывается, надо было всего навсего поменять прокладку между рулем и сидением: в итоге и сидение мягкое, и мотор, что надо!!
19:56
Kingdom Of Fan's Illusion
Не, всё-таки очень хорошо, что Джеван Челоянц - бывший член совета директоров "СПАРТАКА". Не он ли нашёптывал Федуну приглашать на тренерский пост разных чайников? **** Кантона всё правильно написал. Красава!
19:55
Сибиряк.1974.СМ
Нет. Это игра Карреры. Только слепой не увидит Как Чётко заработала команда. Реально, лично я кайфую от увиденного. А у Аленичева было всё зыбко, размыто чтоли... Да и АЕК это, скорее всего, перст судьбы для Дмитрия. Пендаль из прошлого.
19:55
Пиитерец
Главная заслуга Аленя в том, что "ушёл" и не стал дальше мучить Пищевик и его свинопоклонников.
19:51
tigana.1982
Абсолютное непонимание футбола - это заслуга этого Челомяйца, или как там его!? И такие людишки руководят (или руководили) Спартаком!? Немудрено что Спартак 13 лет без трофеев!
19:47
Доктор Мясо
Хорошо, хоть бывший. А то опять воду мутит.
19:44
TontonMakut73
Platinum Выдыхай по чаще, а то инфаркт схватишь
19:41
Platinum1991
"ЭТА ИГРА "СПАРТАКА" - ЗАСЛУГА НЕ АЛЕНИЧЕВА, а безобразной игры Локомотива! Локомотив сам помог Спартаку себя обыграть и Аленичев здесь НЕ ПРИЧЁМ! Совсем НЕ ПРИЧЁМ и незачем его притягивать к Спартаку! Локомотиву можно смело и всем ставить ДВОЙКИ! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ВСЁ! Всё на что сподобились игроки Локомотива! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива! Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО! Игра показала не силу Спартака, а БЕСПОМОЩНОСТЬ и СЛАБОСТЬ Локомотива!
19:29
Сильвербой
Хуе...ничев!!!
19:14
alexk78
Ждем авторитетного мнения Жени Кафельникова)
19:14
Глеб
Alex.S Угу. Так поставил, что больше чем за сезон Аленичев ничего изменить не мог. Вспомните начало этого сезона, до отставки Аленичева. Не игроки, а вареные амебы на поле. При Каррере сразу другая игра появилась
19:14
Глеб
Константин Эдуардович Про "Чемодан-Вокзал_Ростов" забыли
19:12
Alex.S
Не надо! Игру Аленичева поставил Якин, который пользовался плодами труда Гунько.
19:08
Константин Эдуардович
То Cantona- Подписываюсь под каждым словом. Истину глаголишь!
19:07
Жорик Вартанов
игра Аленничева это забить гол слабому сопернику и прижаться к воротам
19:05
Константин Эдуардович
1. "Заслуга Аленичева"- это "пару лет без побед". И АЕК; 2. С нетерпением ждём мнения Самойленко, Кузнецова и Жданова в разные годы входивших в состав директоров "Срартака".
19:05
Валерий Милан-Монако
Полный бред((( От игры Аленичева не осталось даже малюсенького штриха(( Каррера -так держать!!!
19:04
alduda
Заслуга Аленичева - вылет от АЕКа, При Аленичеве сейчас были бы на 5ом месте. Браво Каррера.
19:04
Cantona~~
Вот эти комментарии еще пару лет будут произноситься, мол Димка всё это поставил, наладил, отрегулировал и со спокойной душой сам ушёл. Если успешно выступать Спартак будет, если нет то Каррера хреновый, долой итальяшку, верните Димулю! А на деле весь прошлый сезон и три игры нынешнего, с Арсеналом и АЕКом показали как Аленичев управляет игрой. Никак. Смотрят с Егоркой сидя футбольчик и думают что оно сам там как нибудь сложится. На авось то бишь. Пятое прошлогоднее место яркое свидетельство, как и вылет из Европы. Тренер Спартака не имеет права рассиживаться, этих охламонов за ручку по позициям разводить, сопли вытирать и на бровке перед ними метаться, чем и занялся Каррера (хотя я предполагал именно для этого Бекеич придет, кто ж знал что планы другие у Тренера) и промежуточные результаты ошеломляют, игроки играют в Футбол, оторваться невозможно, давно такого не припомню в нашей убогой лиге. Звезду как видим игрокам словить не дал тренер, это тоже показатель, радует.
19:04
CaptainOHarya
Глеб Вопрос к Челоянцу: Почему же при Аленичеве команда так не играла? Он ДВА сезона команду готовил __________________________________________________________________________________________________ Вот и у меня такой же вопрос :)
19:01
Vedi
Как можно не увидеть разницу в отдаче игроков на поле после ухода Димы - у команды появился характер , стали больше вгрызаться в каждый игровой эпизод - ушла вальяжность и чепчики с тросточками - весь тот минимум который всё время не хватало раньше Спартаку - как сейчас Этого же не хватает и Краснодару .
18:59
Глеб
Вопрос к Челоянцу: Почему же при Аленичеве команда так не играла? Он ДВА сезона команду готовил
18:57
onlywhitespartak
Заслуга аленичева вылет от аека , вот из-за таких советников как челоянц Федун тупит больше обычного )
18:56