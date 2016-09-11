Джеван Челоянц: "Эта игра "Спартака" - заслуга Аленичева"

Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц после матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:0) не готов утверждать, что красно-белые демонстрируют чемпионскую игру, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, в футболе, который демонстрируют спартаковцы, заслуга бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева. Напомним, специалист был уволен с занимаемой должности после неудачи в отборочном турнире Лиги Европы.

- "Спартак" показывает чемпионскую игру?

- О чемпионской говорить пока рано, но игра неплохая.

- Шесть туров позади, команда на первом месте.

- Через пару туров готов сказать, есть ли в этом заслуга Карреры. Пока это футбол, который поставил команде Аленичев. Нельзя по щелчку пальцев взять и переключить игру.

- Эту игру ждали от "Спартака" болельщики?

- Давно так не играли. Дело даже не в очках, а в качестве футбола.

- Как новички?

- Совсем неплохо.