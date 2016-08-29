Два самых грубых игрока чемпионата Италии встретятся в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Маурисиу в 24 матчах предыдущего чемпионата Италии в составе "Лацио" заработал 13 желтых и одну красную карточку, став самым грубым игроком турнира. Интересно, что вторым по грубости игроком серии А оказался уже перебравшийся в стан красно-белых Фернанду (14 предупреждений). Стоит также отметить, что экс-полузащитник "Сампдории" в первых пяти играх чемпионата России уже получил четыре "горчичника" и вынужден будет пропустить встречу шестого тура с "Локомотивом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые грубые футболисты чемпионата Италии-2015/16