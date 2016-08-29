Два самых грубых игрока чемпионата Италии встретятся в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Маурисиу в 24 матчах предыдущего чемпионата Италии в составе "Лацио" заработал 13 желтых и одну красную карточку, став самым грубым игроком турнира. Интересно, что вторым по грубости игроком серии А оказался уже перебравшийся в стан красно-белых Фернанду (14 предупреждений). Стоит также отметить, что экс-полузащитник "Сампдории" в первых пяти играх чемпионата России уже получил четыре "горчичника" и вынужден будет пропустить встречу шестого тура с "Локомотивом". (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые грубые футболисты чемпионата Италии-2015/16
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Предупреждения
|
Удаления
|
МАУРИСИУ
|
Лацио
|
24
|
13
|
1
|
ФЕРНАНДУ
|
Сампдория
|
35
|
14
|
0
|
Федерико ДЬОНИЗИ
|
Фрозиноне
|
32
|
12
|
0
|
Леонардо БЛАНКАРД
|
Фрозиноне
|
28
|
11
|
1
|
Риккардо ГАЛЬОЛО
|
Карпи
|
31
|
11
|
1
|
ФЕЛИПЕ
|
Удинезе
|
26
|
11
|
1
|
Лоренцо ЛОЛЛО
|
Карпи
|
27
|
10
|
2
Константин Срулевич Наумов
Эти цепные псы Карреры так обстучат ноги Кокорину и Смолову, что придётся тем ванночки из шампанского делать...
21:54
Hummel
Норм. Бойцы нужны!
21:46
Jean4
Карера собирает банду головорезов. Ps. ДЬОНИЗИ на примете.)
21:46
Seraffim
Отлично! Думаю, придется ко двору.
21:45
FINIX
один тактический горчичник за игру для опорника - это норма
21:45
Foresterer
В Италии интенсивность футбола другая, там Гацкан или Тарасов в каждой игре красную бы получали. Эти итальянцы нашему чемпионату подойдут.
21:43
engaer
Если второй играет на таком же уровне, как и первый, то пускай себе фолят.
21:42
Spchamp1979
C такими только в нашем чемпионате и пробьёшься в лидеры!!!
21:40
баламошка
Гопников каких-то набираем.
21:27
Алексей Федоров
То, что надо
21:27
Адекватный Зритель_
Самое оно. ))) Ну где они ещё могли встретиться, как не в самой грубой команде группового этапа ЛЧ 2012-2013 ? )))
21:26