21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Два самых грубых игрока чемпионата Италии встретятся в "Спартаке"

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Новичок "Спартака" Маурисиу в 24 матчах предыдущего чемпионата Италии в составе "Лацио" заработал 13 желтых и одну красную карточку, став самым грубым игроком турнира. Интересно, что вторым по грубости игроком серии А оказался уже перебравшийся в стан красно-белых Фернанду (14 предупреждений). Стоит также отметить, что экс-полузащитник "Сампдории" в первых пяти играх чемпионата России уже получил четыре "горчичника" и вынужден будет пропустить встречу шестого тура с "Локомотивом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые грубые футболисты чемпионата Италии-2015/16

Игрок

Клуб

Матчи

Предупреждения

Удаления

МАУРИСИУ

Лацио

24

13

1

ФЕРНАНДУ

Сампдория

35

14

0

Федерико ДЬОНИЗИ

Фрозиноне

32

12

0

Леонардо БЛАНКАРД

Фрозиноне

28

11

1

Риккардо ГАЛЬОЛО

Карпи

31

11

1

ФЕЛИПЕ

Удинезе

26

11

1

Лоренцо ЛОЛЛО

Карпи

27

10

2

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Константин Срулевич Наумов

Эти цепные псы Карреры так обстучат ноги Кокорину и Смолову, что придётся тем ванночки из шампанского делать...

21:54

Hummel

Норм. Бойцы нужны!

21:46

Jean4

Карера собирает банду головорезов. Ps. ДЬОНИЗИ на примете.)

21:46

Seraffim

Отлично! Думаю, придется ко двору.

21:45

FINIX

один тактический горчичник за игру для опорника - это норма

21:45

Foresterer

В Италии интенсивность футбола другая, там Гацкан или Тарасов в каждой игре красную бы получали. Эти итальянцы нашему чемпионату подойдут.

21:43

engaer

Если второй играет на таком же уровне, как и первый, то пускай себе фолят.

21:42

Spchamp1979

C такими только в нашем чемпионате и пробьёшься в лидеры!!!

21:40

баламошка

Гопников каких-то набираем.

21:27

Алексей Федоров

То, что надо

21:27

Адекватный Зритель_

Самое оно. ))) Ну где они ещё могли встретиться, как не в самой грубой команде группового этапа ЛЧ 2012-2013 ? )))

21:26

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