Дубль Смолова принес "Краснодару" победу над "Динамо"

"Краснодар" победил "Динамо" со счетом 2:0 в матче 8-го тура чемпионата России.

Дубль во встрече оформил нападающий Федор Смолов, для которого эти голы стали первыми в сезоне. Форвард вернулся на поле после травмы 19 августа в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (3:2).

Отметим, что эта победа стала для "быков" первой после двух ничьих с "Амкаром" (1:1) и "Ростовом" (0:0) в 6-м и 7-м турах соответственно.

"Краснодар" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Динамо" осталось на 11-й строчке с 8-ю баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Краснодар"– "Динамо М" (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Смолов, 27 - штрафной (1:0). Смолов, 60 (2:0).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра (Лаборде, 81), Газинский (Жигулев, 71), Классон (Вандерсон Масиэл, 63), Смолов.

"Динамо М": Шунин, Цаллагов, Рыков, Шуньич, Терехов, Темников, Соу, Зотов (Тиам, 67), Панченко (Луценко, 79), Ташаев, Вандерсон (Бечирай, 61).

Предупреждения: Каборе, 40. Петров, 49. Рыков, 59. Соу, 63. Гранквист, 71.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).

27 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"