Дмитрий Живоглядов: "Седьмое место "Уфы" - хорошо, но нам нельзя останавливаться"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после победы над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что команда не остановилась, пропустив быстрый гол. Также игрок обороны уфимцев подчеркнул, что уже завтра начнется подготовка ко встрече 16-го тура премьер-лиги против "Спартака".

- Пропустили очень нелепый гол - они ввели аут и воспользовались нашей ошибкой и забили гол. Хотя перед игрой нас предупреждали о том, что "Рубин" всегда бросает ауты далеко и пытается выжать из этого максимум, - сказал Живоглядов в эфире программы "8-16". - После этого мы просто не выключились из борьбы и пытались играть в свою игру. Забили гол и в конце додавили.

- Вы поучаствовали в голевой атаке. У вас со Стоцким наигранная связка?

- Да, наигранная. Мы отрабатываем это. Хорошо, что все так хорошо получилось.

- Во втором тайме Сергей Семак выпустил вместо третьего центрального защитника нападающего. Как вам казалось с поля в тот момент, не было ли это риском?

- Главный тренер всегда знает, что ему делать. Значит, это была вынужденная замена. Кротов вышел и усилил игру.

- Ожидали, что у "Уфы" будет преимущество, и прежде всего, по владению мячом?

- Мы всегда пытаемся играть в комбинационный футбол, но не всегда получается. Иногда соперник не дает с собой так играть.

- Как команда поздравила Ванека с забитым мячом?

- Все его поздравили. Но вся команда - молодцы, не только Ванек. Радости было море! Сегодня мы еще попразднуем, а завтра будем готовиться к "Спартаку" (матч 16-го тура состоится в Москве 5 ноября. - Прим. "СЭ")

- Как можете оценить итоги первого круга для команды?

- Пока седьмое место (команда Сергея Семака в 15 матчах набрала 21 очко. - Прим. "СЭ"). Все идет хорошо, но нам нельзя останавливаться. Сами видите, какая плотность в турнирной таблице. У 12-го места 17 очков. Так что, с каждым туром надо больше работать, прибавлять и набирать свои очки. А в конце чемпионата посмотрим, где окажемся.