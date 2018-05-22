Дмитрий Парфенов: "Урал" укомплектован неплохо, не хотелось бы рушить то, что здесь создавалось"

Новый главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов дал понять, что намерен сохранить костяк команды. Накануне стало известно, что со специалистом клуб заключил трехлетний контракт. Парфенов сменит Александра Тарханова, который станет советником президента по спортивной части.

- "Урал" укомплектован очень неплохо, не хотелось бы рушить и ломать то, что здесь создавалось. Хотелось бы именно добавить и усилить. Новые игроки будут для усиления, - цитирует ТАСС Парфенова. - Хотелось бы, конечно, добавить своего, чем будем заниматься на сборах. Мы прекрасно понимаем, что можно играть в атакующий футбол, но результат очень важен.

В каждой линии может появиться игрок, который усилит нас. Мы, конечно, и среднюю линию будем смотреть.