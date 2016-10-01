Дмитрий Хохлов: "Кокорин или Панченко? Если бы Кирилл играл в РФПЛ, предпочтение отдал бы динамовцу"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил вызов в национальную команду нападающего Кирилла Панченко. Он отметил, что форвард "Динамо" выглядит предпочтительнее Александра Кокорина.

– Даже не вспомню, когда из ФНЛ кого-то вызывали в сборную, – отметил Хохлов. – Тем не менее Панченко своей игрой заслужил приглашение в команду. Он находится в хорошей форме, много забивает и является лидером "Динамо".

– Многие ждали в сборной Кокорина. С чем связан очередной невызов форварда?

– Такое решение принято не спонтанно, тренерский штаб взвесил все "за" и "против" и сделал выбор в пользу Панченко.

– Кто на данный момент выглядит лучше – Панченко или Кокорин?

– Если бы Кирилл играл в премьер-лиге, то предпочтение отдал бы ему. А игроков из двух разных лиг сравнивать некорректно.

– Но в ФНЛ забивать не легче…

– Согласен. Поэтому и говорю, что выбор в пользу Панченко был сделан не просто так. Он все-таки является лучшим бомбардиром.

– Вызов Панченко может стать стимулом для других игроков из ФНЛ?

– Это еще раз доказывает, что у всех есть шансы. Черчесов показывает, что внимание уделяется всем футболистам, вне зависимости от того, где ты играешь.

– Видите в атаке связку Дзюба-Панченко?

– Это вопрос к тренеру сборной, планирует ли он выпускать их вместе, но посмотреть на ребят будет интересно. (Сергей АСТАХОВ)