Дмитрий Аленичев: "Планирую и во втором круге работать с "Енисеем". Обреченности нет"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев перед матчем 15-го тура премьер-лиги с "Динамо" отметил, что в игре его команды не будет обреченности. Красноярцы занимают последнее место, отставая на семь очков от 15-й строчки в турнирной таблице РПЛ.

– Решили сыграть в четыре защитника. Хотим показать более открытый футбол. Обстановка позволяет. И готовились так – в четыре защитника. Посмотрим, что получится, – заявил эфире телеканала "Наш футбол" Аленичев. – В какой-то степени нам на руку, что мало игроков сборных. "Динамо" вот потеряло Рауша. Это фундаментальный игрок. Особенно при подключениях в атаку.

Об обреченности речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди половина чемпионата еще. Все может случиться. Ребята это осознают. Мы должны показать хороший футбол, что уже делали в этом сезоне. Цель – три очка.

Планирую ли работать во втором круге с "Енисеем"? Да, планирую.