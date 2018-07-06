Динияр Билядетдинов: "Для Смолова в плане отъезда в Европу еще не все потеряно"

Бывший полузащитник "Локомотива", сейчас – футболист литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов прокомментировал "СЭ" информацию об интересе железнодорожников к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

- Не знаю, на какое будущее рассчитывает сам Федор, но если футболисту поступает предложение, то нужно учитывать, совпадает ли видение футбола у игрока и тренера. Если, по мнению футболиста, совпадает, то почему бы и не перейти? - сказал Билялетдинов.

- Учитывая не очень удачные выступления Смолова в матчах ЧМ-2018, европейские клубы могут потерять к нему интерес?

- Не думаю, что кто-то оценивает игрока исключительно в рамках одного турнира. За футболистами следят на протяжении длительного времени, год-два, так что для Федора в плане отъезда в Европу еще не все потеряно.

В сезоне 2017/18 Смолов провел за "Краснодар" 22 матча, в которых отличился 14 голами и 5 результативными передачами. Смолов принял участие во всех 4 матчах сборной России, но результативными действиями не отличися. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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