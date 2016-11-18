Дейвидас Шемберас: "Теперь ЦСКА расторгнет контракт с Еременко"

Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас в интервью "СЭ" выразил мнение, что армейцы расторгнут контракт с хавбеком Романом Еременко, который был отстранен от любой футбольной деятельности на два года. В допинг-пробе 29-летнего игрока, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.

- В принципе было понятно, что Еременко заподозрили в употреблении допинга, - начал Шемберас. - На месяц просто так от футбола не отстраняют… Другое дело - какой допинг? Что тут сказать? Удивляют такие вещи в профессиональном спорте. Это удар по клубу. Игрок должен думать в первую очередь о своей команде, а не о таких вещах. Странно…

Я думал, что речь идет о всяких несерьезных препаратах, которые применяют по неосторожности. А здесь - кокаин, который никак не ассоциируется с профессиональным спортом. Думаю, ЦСКА расторгнет контракт с Еременко. Зачем ему платить зарплату, раз он не играет и не тренируется, употребив такие вещи?..

ЦСКА попытается обжаловать вердикт УЕФА. Не знаю, сможет ли клуб смягчить наказание. Посмотрим. Здесь, думаю, нужно учитывать и политический аспект. На Россию, на премьер-лигу смотрят через увеличительное стекло. Шансов отстоять Романа немного.

Что посоветовать Еременко? Ни в ком случае не стоит завершать карьеру. И в 31 год можно играть. Но вот только на каком уровне? Желаю ему вернуться в футбол и больше не совершать таких глупостей. Жаль, что такой талантливый игрок теряет в своей карьере важные годы. Ему сейчас очень тяжело. Но человек должен отвечать за свои поступки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!