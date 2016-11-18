Дейвидас Шемберас: "Теперь ЦСКА расторгнет контракт с Еременко"

Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас в интервью "СЭ" выразил мнение, что армейцы расторгнут контракт с хавбеком Романом Еременко, который был отстранен от любой футбольной деятельности на два года. В допинг-пробе 29-летнего игрока, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.
- В принципе было понятно, что Еременко заподозрили в употреблении допинга, - начал Шемберас. - На месяц просто так от футбола не отстраняют… Другое дело - какой допинг? Что тут сказать? Удивляют такие вещи в профессиональном спорте. Это удар по клубу. Игрок должен думать в первую очередь о своей команде, а не о таких вещах. Странно…
Я думал, что речь идет о всяких несерьезных препаратах, которые применяют по неосторожности. А здесь - кокаин, который никак не ассоциируется с профессиональным спортом. Думаю, ЦСКА расторгнет контракт с Еременко. Зачем ему платить зарплату, раз он не играет и не тренируется, употребив такие вещи?..
ЦСКА попытается обжаловать вердикт УЕФА. Не знаю, сможет ли клуб смягчить наказание. Посмотрим. Здесь, думаю, нужно учитывать и политический аспект. На Россию, на премьер-лигу смотрят через увеличительное стекло. Шансов отстоять Романа немного.
Что посоветовать Еременко? Ни в ком случае не стоит завершать карьеру. И в 31 год можно играть. Но вот только на каком уровне? Желаю ему вернуться в футбол и больше не совершать таких глупостей. Жаль, что такой талантливый игрок теряет в своей карьере важные годы. Ему сейчас очень тяжело. Но человек должен отвечать за свои поступки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
pussykitty
На Российскую премьер лигу смотрят через увеличительное стекло. Правильно сказал. Как на лишай на теле.
15:38