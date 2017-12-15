Денис Маслов: "Финансирования у "Амкара" не будет даже на жизнь"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов допускает, что команде предстоит расстаться с несколькими ведущими игроками, а замены им не будет. Представитель руководства пермяков отметил, что клубу необходимо выживать.

- У нас существует острая необходимость усилиться. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта, там было объявлено, что финансирования не будет не то, что на селекцию, а вообще на жизнь, - цитирует официальный сайт "Амкара" Маслова. - Но за этими комментариями лучше обращаться к первоисточникам. Так что возможно нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за "Амкар" сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать.

Напомним, "Амкар" выступает в премьер-лиге с 2004 года. Лучший результат команды 4-е место в чемпионате и выход в финал Кубка России в 2008 году. В этом сезоне пермяки занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 20 туров. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ - 2 балла.

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