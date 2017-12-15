Денис Маслов: "Финансирования у "Амкара" не будет даже на жизнь"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов допускает, что команде предстоит расстаться с несколькими ведущими игроками, а замены им не будет. Представитель руководства пермяков отметил, что клубу необходимо выживать.
- У нас существует острая необходимость усилиться. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта, там было объявлено, что финансирования не будет не то, что на селекцию, а вообще на жизнь, - цитирует официальный сайт "Амкара" Маслова. - Но за этими комментариями лучше обращаться к первоисточникам. Так что возможно нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за "Амкар" сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать.
Напомним, "Амкар" выступает в премьер-лиге с 2004 года. Лучший результат команды 4-е место в чемпионате и выход в финал Кубка России в 2008 году. В этом сезоне пермяки занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 20 туров. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ - 2 балла.
Денис Маслов: "Позиция "Амкара" - не продавать игроков. Но "Зима близко" //
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RND
А вообще,держитесь пермяки. Если накроются все провинциальные клубы, где жирные коты будут брать русских игроков (Ваньку, Ероху, Тему наконец) или на одних аргах гамить будут ??
13:34
RND
Вот если бы наш первый среди равных был из Перми...то читали бы: Зениту предстоит расстаться с несколькими ведущими игроками, а замены им не будет. Представитель руководства санкт-петербургцев отметил, что клубу необходимо выживать...
13:32
alex-ls
в принципе есть кого продать. тот же Брайн Идову. и например у Зенита есть поставщик очков Тосно, обратитесь к Федуну с предложением, он поможет за 6 очков в каждом сезоне :)
13:29
Jean4
Интересно куда делись деньги от продажи Джикии и Селихова?
13:25
Лёшин папа
Много лет назад обещали ( или Толстых, или Колосков ), что клубы будут НАСТОЯЩИЕ профессиональные, без бюджетных дотаций и т.д. И что мы видим: как было, так и осталось всё по прежнему. Дайте, дайте, дайте! - дают. А им всё мало, мало, мало. Ладно бы ещё результаты были - что у клубов, что у сборной. Руки прочь от бюджета!))) Не смогли - до свидания. PS Я сам из Перми. Хотелось бы видеть Амкар в высшем дивизионе, но ...ищите спонсоров, а не надейтесь на бюджет. Другим видам ( фехтованию, например ) на Чемпионат России местное министерство спорта денег на поездку - проживание не даёт, а этим "балеринам с волосатыми ногами" всегда всё пожалуйста.
13:18
Пови
А нехрен толпы никчемных легионеров тащить в команду и вливать в них тонны бабла в долларах, играйте местными воспитанниками, живите по средствам и будем вам счастье.
13:12
shpasic
Амкар-то как раз сезон начал очень плохо.
12:17
alur66
Ну вот и второй кандидат на вылет кроме Хабаровска объявился. А что касается финансирования-у нас 70 процентов клубов еле -еле концы с концами сводит.
11:58
gayduk
И зачем нам такие команды, да еще в сложных климатических условиях!
11:30
konoval
Из года в год одна и та же сказка-неотвязка: бодро начинать сезон, а к середине распродвать лидеров, чтобы удержаться наплаву. И подобное наблюдается не только в Перми. Тосно, Хабаровск, раньше Махачкала, тепрь еще и Казань. С этим надо что-то решать. Финансирование футбола через региональные бюджеты - тупик.
11:00