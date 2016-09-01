ЦСКА вел переговоры с двумя нападающими, игроки отказались ехать в Россию

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский в эфире "Матч ТВ" признал, что клуб искал нового нападающего. Также он посетовал на высокие цены на трансферном рынке.

– Мы залили пол в офисе слезами от цен на трансферном рынке. Это единственная свежая информация, потому что в это то все было очень дорого. Прям безумно, – сказал Яровинский. – Нет, мы никого не подписали, закончили трансферную компанию несколько раньше.

– Говорили, что ЦСКА пытался арендовать нападающего. Насколько вы были активны в этом направлении?

– Да, мы были активны, нам удалось достичь договоренности с двумя большими европейскими командами, но ребята отказались менять лигу. Один решил остаться в Англии, другой – у себя

– А могли бы назвать имена?

– Я бы не хотел их называть, потому что, возможно, в будущем мы вернемся к этим вариантам. Все-таки ЦСКА никогда не сдается. Просто ребята – с уважением к РФПЛ – решили, что их нынешние лиги привлекательнее.

– Значат ли попытки найти нападающего, что в клубе недовольны Ласиной Траоре и Карлушем Страндбергом?

– Нет, это совершенно нормальный процесс. Нужно всегда вести такую работу. Просто мы играем во многих турнирах, хотелось трех нападающих. Тем более это были универсальные игроки группы атаки вроде Мусы. Два нападающих на такой долгий сезон – это все-таки недостаточно. Тем более, повторюсь, нам хотелось найти нападающего другого типа.

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