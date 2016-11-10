ЦСКА ожидает вердикта УЕФА по "делу Еременко"

Как уже сообщал "СЭ", заседание по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко в штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилось. Представители Европейского футбольного союза заслушали доводы армейской стороны, после чего сам футболист и другие официальные лица красно-синих покинули здание организации. Решение до московского клуба пока не доведено, но это должно произойти в ближайшее время.
"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!
Судный день Романа Еременко //
Еременко попал в офсайд //
Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко" //
Евгений Гинер: "Еременко? у нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам" //
Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…" //
Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"
Разбанен досрочно
rotor23, а как там ротор поживает? скурвился?
14:54
Chipolollo
rotor23 зенит согласен а спартак не за что
14:45
rotor23
спортаг и зинит сослать в пердив навечно!
14:43
spetrov
Chipolollo, ты уже принял свои лекарства?
14:41
Chipolollo
да прогнать коней из еврокубков на 10 лет и в фнл на 5 лет сослать справедливо будет за допинг
14:40