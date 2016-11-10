ЦСКА ожидает вердикта УЕФА по "делу Еременко"

Как уже сообщал "СЭ", заседание по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко в штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилось. Представители Европейского футбольного союза заслушали доводы армейской стороны, после чего сам футболист и другие официальные лица красно-синих покинули здание организации. Решение до московского клуба пока не доведено, но это должно произойти в ближайшее время.