14:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА ожидает вердикта УЕФА по "делу Еременко"

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Как уже сообщал "СЭ", заседание по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко в штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилось. Представители Европейского футбольного союза заслушали доводы армейской стороны, после чего сам футболист и другие официальные лица красно-синих покинули здание организации. Решение до московского клуба пока не доведено, но это должно произойти в ближайшее время.

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!

Судный день Романа Еременко //
Еременко попал в офсайд //
Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко" //
Евгений Гинер: "Еременко? у нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам" //
Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…" //
Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"

 
 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Разбанен досрочно

rotor23, а как там ротор поживает? скурвился?

14:54

Chipolollo

rotor23 зенит согласен а спартак не за что

14:45

rotor23

спортаг и зинит сослать в пердив навечно!

14:43

spetrov

Chipolollo, ты уже принял свои лекарства?

14:41

Chipolollo

да прогнать коней из еврокубков на 10 лет и в фнл на 5 лет сослать справедливо будет за допинг

14:40

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