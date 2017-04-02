ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и одержал 400-ю победу в чемпионатах России

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Крылья Советов" – 2:1. Примечательно, что эта победа слала для армейцев 400-й в чемпионатах России. Счет открыл полузащитник армейцев Александр Головин. В начале второго тайма преимущество красно-синих удвоил хавбек Бибрас Натхо. На 72-й минуте встречи самарцы сумели отыграть один мяч усилиями Кристиана Паскуато.

Отметим, что во встрече прервалась рекордная сухая серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, которая составила 764 минуты без пропущенных мячей. В предыдущий раз голкипер красно-синих пропускал 6 ноября 2016 года в матче 13-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2).

Команда Виктора Гончаренко набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. ЦСКА имеет равное количество баллов с "Зенитом", но обходит питерцев по дополнительным показателям. Армейцы отстают на три очка от лидирующего "Спартака", у которого есть один матч в запасе.

"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-тур

ЦСКА – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: Головин, 16 (1:0). Натхо, 48 (2:0). Паскуато, 72 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий (Игнашевич, 36), Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 85), Натхо, Тошич, Ионов, Витинью (Оланаре, 64).

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Гаджибеков, Надсон (Зуев, 46), Ятченко, Зинков, Мияйлович, Глеб (Паскуато, 65), Громов (Брюно, 74), Корниленко.

Предупреждение: Мариу Фернандес, 19.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болховитин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

2 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Крылья Советов"