ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и одержал 400-ю победу в чемпионатах России

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Крылья Советов" – 2:1. Примечательно, что эта победа слала для армейцев 400-й в чемпионатах России. Счет открыл полузащитник армейцев Александр Головин. В начале второго тайма преимущество красно-синих удвоил хавбек Бибрас Натхо. На 72-й минуте встречи самарцы сумели отыграть один мяч усилиями Кристиана Паскуато.
Отметим, что во встрече прервалась рекордная сухая серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, которая составила 764 минуты без пропущенных мячей. В предыдущий раз голкипер красно-синих пропускал 6 ноября 2016 года в матче 13-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2).
Команда Виктора Гончаренко набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. ЦСКА имеет равное количество баллов с "Зенитом", но обходит питерцев по дополнительным показателям. Армейцы отстают на три очка от лидирующего "Спартака", у которого есть один матч в запасе.
"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-тур
ЦСКА – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:0)
Голы: Головин, 16 (1:0). Натхо, 48 (2:0). Паскуато, 72 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий (Игнашевич, 36), Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 85), Натхо, Тошич, Ионов, Витинью (Оланаре, 64).
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Гаджибеков, Надсон (Зуев, 46), Ятченко, Зинков, Мияйлович, Глеб (Паскуато, 65), Громов (Брюно, 74), Корниленко.
Предупреждение: Мариу Фернандес, 19.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болховитин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).
2 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Адекватный Зритель_
Зенит приблизился к Спартаку,а вот ЦСКА поднялся на 2-ое место. Почувствуйте разницу, такскать.)))
18:38
rams
Два пеналя чистых не поставили...Тянут ЦСКА..,очевидно.Поэтому мы и будем всегда в ж.пе футбола с такими феодальными привычками...Как так поставить пеналь..ЦСКА у него дома в пользу аутсайдера...??? Крылья молодцы,чутка не хватило для ничейки...
18:37
ravilius777
ЦСКА с победой, Головин, Марио и Игорь лучшие
18:33
Препод
Кстати насчет второго места ! Или переделайте регламент лиги в ЧР по разнице забитых и пропущенных ! Или уберите уже Цска со второго места ! Неприятно на это смотреть !
18:33
ozozolio
Смотрел все игры-грустное зрелисще
18:32
Mark Krass
Это ГВК)) Игоряна с рекордом, Игнаша с рекордом, нас с победой! Олонаре бестолочь, Витек молодец , но..... Головин - единственная светлая голова.
18:30
Препод
Второй тайм показал что Цска- уже никакой ! Отбивался весь второй тайм при таком то подсуживании когда игроки Цска просто забарывали самарцев в начале атаки ! Причем отбивался не от Спартака Зенита или Краснодара ! От Крыльев Советов ! Крылья сегодня молодцы ! Командная игра поставлена лучше чем у Цска !
18:30
Dexty_07
Удивительно конечно, что команда идущая на втором месте и имеющая более высококлассных игроков смотрится ничуть не лучше команды на 15-ом месте, потерявшей ключевых игруов в пользу бомжей. Если бы Лория меньше раздумывал не тянуться за мячом (очень странное решение), то неизвестно чем бы все кончилось. Васин - это днище.
18:29
DENsid
Сегодня прям день рекордов : Игнашевич первый по числу матчей в ЧР, Акинфеев - сухой рекорд, ну и главное - Амкар пропустил дома !
18:29
shpasic
сухая серия Акинфеева прервалась на Сухом арбитре.
18:26
джей
Лория первый мяч явно "зевнул", да и судья был купленный...
18:25
Митяй Антибомж
Три очка для конюшни вытянул один заранее простимулированный Лория.
18:23
Slim Taller
Тяжёлая победа армейцев.Крылья явно не на своём месте.
18:23
Верю в Крылья
А могли и ничейку сгонять....жаль......но игра была....
18:23
foreverCSKAforever
С победой, красно-синие!!!
18:22