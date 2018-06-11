Бывший спортивный директор "Динамо": "Пока в "Спартаке" Промес, Ташаеву там будет тяжело"

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" отметил, что полузащитнику бело-голубых Александру Ташаеву рано переходить в другую команду. По информации "СЭ", 4 июня хавбек написал заявление об увольнении из московского клуба. Основным претендентом на 23-летнего игрока является "Спартак". Переход может состояться в июле.

– Мы же не знаем, хочет ли он реально уйти или не хочет, есть ли у него предложения от других клубов, – начал Орещук. – Насколько мне известно, в "Динамо" по нему не обращались. Дима Хохлов дал ему шанс, и Александр у него заиграл. Калитвинцев тоже давал возможность проявить себя, ведь парень не без таланта. Когда я работал в клубе, у Ташаева не все получалось. После каждой тренировки, после каждой игры с ним общался. Говорил: "Все в твоих ногах, футбольные качества у тебя есть. Если приведешь в порядок все мысли в голове, то у все получится". Ежедневно приходилось достукиваться до него, а Хохлову, видимо, до такой степени это удалось, что парня в сборную подтянули.

– Что все-таки делать Ташаеву, если возникнет вариант? По нашей информации, им интересуется "Спартак".

– Ему бы поиграть в "Динамо" еще годик. Хохлов в него верит и хочет, что он остался. Но какая там ситуация? В "Спартак" уйдет? Клуб берет игроков на будущее, а пока там Промес, Ташаеву будет тяжело. В "Локомотив"? Вот там Александр выходил бы на поле регулярно прямо сейчас. Но мы только гадать можем. Думаю, рановато ему уходить, но также говорили и про Романа Зобнина. Но он доказал, что не зря так поступил. Ташаев сам будет принимать решение. И это может быть ситуация как с Зобниным, так и с Соловьевым. У одного счастливая история, у другого – грустная. (Игорь НОВИКОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь