Бывший ассистент Карреры: "Не верю, что команда "сливала" Массимо"

Ассистент экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры Джорджо Д’Урбано в интервью "Матч ТВ" заявил, что не верит слухам, что игроки желали отставки итальянского специалиста. Напомним, что после ухода итальянца исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо.

– Тот кризис в какой-то момент удалось преодолеть, а дальше "Спартак" даже выдал серьезную бепроигрышную серию. За счет чего тогда удалось предотвратить отставку Карреры, о которой начали было поговаривать?

– А вот здесь самое время вспомнить о болельщиках "Спартака". Это серьезная сила, и к ней надо относиться с пониманием. Выиграв чемпионский титул, Массимо стал кумиром для фанатов, что видно и сейчас, после его отставки. И в тот момент, когда команда попала в кризис, а некоторые игроки, вероятно, подумали, что может произойти очередная смена тренера, к чему они привыкли, на нашу базу приехала группа не самых последних болельщиков команды. Видимо, этот приезд оказался действенным методом, потому что практически сразу после этого в команде вновь появился тот драйв, который исчез было в начале сезона.

– Вы хотите сказать, что на каком-то этапе команда "сливала" Массимо Карреру?

– Я этого не говорю. Чтобы такое утверждать, надо иметь доказательства, которых у меня нет. Зная ребят, я не верю, что они столь грубыми методами хотели убрать Массимо. Но в то же время было странное ощущение того, что команда где-то недонастраивается, где-то теряет концентрацию в самый неподходящий момент именно в матчах, хотя на тренировках все вроде бы идет в целом нормально. Понятно, что со стороны при каждом удобном случае обвиняли меня как тренера по физподготовке, но по тем параметрам, которые мы постоянно проверяли, выходило, что физически футболисты готовы неплохо. Что и подтвердилось, когда к ним вернулся драйв после приезда болельщиков.