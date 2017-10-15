Букмекеры считают "Зенит" явным фаворитом матча с "Арсеналом"

Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Арсеналом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 1.27 – Н 5.00 – П2 9.76

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Арсенал" – в воскресенье, 15 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Паредес, Краневиттер, Ерохин - Кокорин, Дзюба, Полоз.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Хагуш - Бурчану, Горбатенко - Александров, Ткачев, Шевченко - Джорджевич.

ПОТЕРИ: нет - Берхамов, Григалава, Максимов, Чаушич (все - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Команды провели четыре матча в рамках премьер-лиги – и "Зенит" обыграл туляков все четыре раза с общим счетом 12:0.

Октябрьская встреча "Зенита" и "Арсенала" в Кубке России-2014/15 на "Петровском" закончилась победой гостей – 3:2 в дополнительное время (туляки в концовке второго тайма отыгрались с 0:2).

"Арсенал" ни разу не забивал "Зениту" в премьер-лиге, при этом более "удачно" сыграв в гостях – 0:1 и 0:2 против 0:4 и 0:5 на своем поле.

Последние три матча туляки завершили с одинаковым счетом: 1:0. Команда обыграла дома "Динамо" и "Краснодар" и уступила на выезде "Уфе".

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

2:0. Матчи "Арсенала" сейчас не вызывают сильных чувств – другая команда уже. Хотя, конечно, воспоминания остаются. "Арсеналу" нельзя расслабляться, он все еще близко к зоне вылета, но класс "Зенита" выше.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

3:1. Почему бы "Арсеналу" не забить один гол? Все-таки у питерцев много сборников в команде, могут возникнуть проблемы с настроем.