"Брайтону" будет непросто выкупить Зе Луиша у "Спартака". И вот почему

Как стало известно "СЭ", возможность трансфера нападающего "Спартака" Зе Луиша полностью зависит от позиции руководства столичного клуба. Дело в том, что в новом контракте 26-летнего форварда есть пункт, в соответствии с которым чемпионы России вправе заблокировать сделку даже в случае, если претендент на африканца предложит сумму, равную отступным – 20 миллионов евро. "Спартак" пока не планирует расставаться ни с кем из ведущих игроков.

При этом информация английского издания The Mirror о том, что "Брайтон" готов заплатить за Зе Луиша 20 миллионов фунтов стерлингов ошибочна – британцы контактируют с москвичами, но конкретного предложения не делали. (Вячеслав КОРОТКИН)

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