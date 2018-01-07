21:38 | Футбол — РФПЛ

"Брайтону" будет непросто выкупить Зе Луиша у "Спартака". И вот почему

Зе ЛУИШ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Зе ЛУИШ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", возможность трансфера нападающего "Спартака" Зе Луиша полностью зависит от позиции руководства столичного клуба. Дело в том, что в новом контракте 26-летнего форварда есть пункт, в соответствии с которым чемпионы России вправе заблокировать сделку даже в случае, если претендент на африканца предложит сумму, равную отступным – 20 миллионов евро. "Спартак" пока не планирует расставаться ни с кем из ведущих игроков.

При этом информация английского издания The Mirror о том, что "Брайтон" готов заплатить за Зе Луиша 20 миллионов фунтов стерлингов ошибочна – британцы контактируют с москвичами, но конкретного предложения не делали. (Вячеслав КОРОТКИН)

Зе Луиш вернулся в Москву // 
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КОММЕНТАРИИ (8)
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pahom-17

его ногти уже в музее...

23:42

podnimitemneveki

vadgern___ ))) Бери за 20, проведёшь с ним соответствующую работу - и впаришь Брайтону за 80._______+100/500)))))

23:11

= Даль =

Прощай Зе...6 декабря в Ливерпуле ты был лучшим из тухлых,имхо

23:05

Бу-га-га!

Только ногти ему подстриги.))) Предпродажная.)))

23:02

Бу-га-га!

Если 20 пока на кармане нет, смело ипотеку бери. Зе отобьёт.)))

23:01

Бу-га-га!

vadgern___ ))) Бери за 20, проведёшь с ним соответствующую работу - и впаришь Брайтону за 80.

23:00

fcsmfan

Конечно ошибочная! 20 млн. за этого стеклянного!?

22:54

vadgern

Зе не должен уходить из Спартака за такие деньги т.к. потенциал этого футболиста намного выше и соответственно стоимость.При соотвествующей работе с ним(т.е.индивидуальной работе при завершении атак и т. д.)стоимость его будет составлять порядка 80 мл.ф.с.

22:31