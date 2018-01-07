"Брайтону" будет непросто выкупить Зе Луиша у "Спартака". И вот почему

Как стало известно "СЭ", возможность трансфера нападающего "Спартака" Зе Луиша полностью зависит от позиции руководства столичного клуба. Дело в том, что в новом контракте 26-летнего форварда есть пункт, в соответствии с которым чемпионы России вправе заблокировать сделку даже в случае, если претендент на африканца предложит сумму, равную отступным – 20 миллионов евро. "Спартак" пока не планирует расставаться ни с кем из ведущих игроков.
При этом информация английского издания The Mirror о том, что "Брайтон" готов заплатить за Зе Луиша 20 миллионов фунтов стерлингов ошибочна – британцы контактируют с москвичами, но конкретного предложения не делали. (Вячеслав КОРОТКИН)
Зе Луиш вернулся в Москву //
Джон Брэдли: "Заменить Зе Луиша можно Дзюбой! Шучу"
pahom-17
его ногти уже в музее...
23:42
podnimitemneveki
vadgern___ ))) Бери за 20, проведёшь с ним соответствующую работу - и впаришь Брайтону за 80._______+100/500)))))
23:11
= Даль =
Прощай Зе...6 декабря в Ливерпуле ты был лучшим из тухлых,имхо
23:05
Бу-га-га!
Только ногти ему подстриги.))) Предпродажная.)))
23:02
Бу-га-га!
Если 20 пока на кармане нет, смело ипотеку бери. Зе отобьёт.)))
23:01
Бу-га-га!
vadgern___ ))) Бери за 20, проведёшь с ним соответствующую работу - и впаришь Брайтону за 80.
23:00
fcsmfan
Конечно ошибочная! 20 млн. за этого стеклянного!?
22:54
vadgern
Зе не должен уходить из Спартака за такие деньги т.к. потенциал этого футболиста намного выше и соответственно стоимость.При соотвествующей работе с ним(т.е.индивидуальной работе при завершении атак и т. д.)стоимость его будет составлять порядка 80 мл.ф.с.
22:31