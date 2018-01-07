"Брайтон" готов купить Зе Луиша у "Спартака" за 20 миллионов фунтов

"Брайтон" намерен увеличить предложение по нападающему "Спартака" Зе Луишу до 20 миллионов фунтов стерлингов, информирует Mirror. Ранее английский клуб предлагал красно-белым 5 миллионов евро, но получил отказ.
Отметим, что "Брайтон", который в сезоне-2016/17 завоевал путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.
26-летний форвард из Кабо-Верде в этом сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
budulay1974
Ю.Ю. А что тебя не устроило в моем ответе??? Что я не так сказал про величайшие клубы России?? Или я кого то из величайших клубов России упустил??
14:43
budulay1974
serzheo Копирую опять твои комент. А на счет того что твои слов сбылись. А в чем они сбылись??? Мы с вами как бы на 2 место делим( и то как я уже тебе писал,( почему то опустил этот момент) только по тому что регламент поменяли) а не на 8-10 как ты писал. Это раз, во вторых никаких 1-18 и не пахнет как ты обещал. Да и с чего ты решил что Зенит внес решающий вклад что сейчас 3 клуба могут играть в Лиге Чемпионов а не Ростов и Цска. Которые больше принесли очков чем Зенит. Ну и на последок в май я тебе напомню твои слова опять. Я отписываюсь редко Раз в полгода, что бы тебе напомнить твою писанину. Так что жди май месяц. И то что ты писал здесь
14:39
Ю.Ю.
budulay1974 ______________ Да ладно, ни на что я не намекаю, мне совершенно ровно, где ты родился и, где проживаешь. Жаль только ответа, казалось бы на простой вопрос, так и не увидел.
14:34
Sher77mar
Ну ты serzheo и провидец , был в зоне вылета но вылез айайай , как не ожиданно и не приятно для вас культурных , которые власть обсирают всласть , а то что эта власть вам боблищи немерянные даёт это нормально это так и надо не было бы Газпрома не было бы и вас , а мы будем ВСЕГДА!!!Как то так!!!!
14:28
budulay1974
Ю.Ю. И да уважаемый если ты намекаешь на то что я Москвич. Ты сильно ошибаешься, я родился и вырос в ХМАО-Югре. И всю свою сознательную жизнь болею именно за СПАРТАК а именно с 1981 года.
14:26
serzheo
budulay1974______Да , хвастаюсь тем, что Зенит может себе позволить профукать несколько игр и идти, при этом, на втором месте. Что касается ЕК ты бы даже не заикался... Или забыл что такое ФК Полуочко?... А Зенит 17-й по коэфам, и львиная доля того, что сейчас Спартак идет в зоне ЛЧ, а не ЛЕ, пренадлежит как раз Зениту... Спартак и был в зоне вылета, то что я писал по осени - сбылось. То что сейчас вы выползли на третью строчку ни о чем не говорит. Ваше реальное место 6-7-е, там где сейчас Уфа. По весне так и будет. Так что я был прав.
14:20
Sher77mar
serzheo , а я про нас и не говорю , я по вашему составу суду и по игре которая у вас в начале чемпа была , я даже другу своему проспорил , сказал что вы чемпионы уже в сентябре , а вон как получилось , а то что 7:0 в Ливерпуле и что , такие как вы вообще говорили что мы никуда из этой группы не попадем и могли же даже и зацепиться не упустил двух побед , как то так , а то что в лиге случайно это как сказать , вы то по своим возможностям должны были лет десять подряд чемпионат выигрывать , а на деле что?
14:19
Ю.Ю.
budulay1974 __________________ Прописка, как раз, и имеет первостепенное значение, ежели мы говорим про ВЕЛИКИЕ клубы. Ещё раз: почему к великим не смог даже приблизится ни один из российских клубов с НЕстоличной пропиской? Есть ответ?
14:17
Михаил Туров
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14:17
sv55
serzheo____ а было это не так уж и давно в 2003, так хочется забыть то поражение от днища?))))) вы ваще любите от днища влетать, самое крупное поражение в СССР от них же 0:8)))) самое крупное поражение в РФ - 1:7)))) теперь вот недавно с Анжи "прославились" - 0:4)))) помни - о "хорошем"!!!!!
14:15
Spchamp1979
Пора продавать хорошего игрока. Ни один Газпромовский игрок столько не стоит, в Спартаке заметил игроки только дорожают, Газпромовские только дешевеют. Не печальтесь голубые, у вас бюджет 11 в МИРЕ!!!
14:15
budulay1974
Ю.Ю. А при чем тут прописка. Я писал именно по Великие клубы нашей странгы которые добивались что то на Европейской арене. Или их великие игроки имели уважение во всем мире и игроки этих клубов представляли нашу сборную на международной арене. А так можно вспомнить очень много клубов России которые хоть раз показывались на международной арене. А не на протяжение всей своей истории или хотя бы оставили бы свой след в этой истории как великое ТОРПЕДО
14:13
budulay1974
serzheo А чем ты хвастаешься. Тем что вы профукали 1 место и теперь делите 2 место и то только потому что в этом сезоне другой регламент в РФПЛ( по старому бы были на 3 месте). Или тем что вы вышли из группы в Лиге Европы на 1 месте. Так это не вдиковеньку. Вот если бы второй год подряд выходили из групы Лиги Чемпионгов на 1 месте. Тогда да может быть я бы согласился что вы променяли Чемпионат на Лигу Чемпионов. А так Спартак в отличие от первой 5 клубов продолжает борьбу на всех фронтах. Хотя ты еще в мае здесь отписывался что СПАРТАК ждет позор с еще более крупным счетом чем 1-18. И В лучшем случае ты сам писал что Спартак будет занимать с 8 по 10 место. Как ты написал даже законное. Но как всегда ты оказался не прав. Или ты опять хочешь сказать что ты это не писал здесь. Специально для тебя все скрины сохранил твоих писанин.
14:09
Ю.Ю.
budulay1974 ============== Я писал про велики Российские клубы. Раз мы сейчас живем в России а не в СССР. А если говорить про СССР то да я соглаен есть и Динамо Тбилиси И Киев и Пахтакор и т.д ______________________ И я про них же. А потому ни Киев, ни Тбилиси, ни Пахтакор в это список не попадают. Почему даже приблизится к Великим не смогли ни Зенит, ни СКА, ни Крылья, ни Шинник, и т.д.? Почему Величие можно завоевать только ежели у тебя соответствующая прописка?
14:09
serzheo
Sher77mar_____ Да вы вообще не из каких групп не выходите, вы туда даже не попадаете. Так что не вам рассуждать о силе групп. Один раз по случайке всунулись в ЛЧ, тут же схлопотали по мордасам в Ливерпуле)))
14:08
serzheo
budulay1974____ Ну так Московия "возвеличилась" опосля ухода Киева и Днепра с остальными. Тебе не кажется, что петь песни о величии, в отсутствии прямых конкурентов, есть - некрасиво?
14:05
Sher77mar
А если вы ,serzheo, после перерыва ещё несколько игр профукаете , что говорить будете , а про лигу Европы вообще молчите , из такой группы да не выйти бы ещё, смешно даже!!!
14:03
Островзаячий
Думал Зенит никогда не отобьёт Халка и Витселя. Спасибо Китаю. Гарая хорошо отдали. Чемпион по бесплатному уходу это Динамо. Локо тоже хорошо продаёт.Но Спартак ни перепродать, ни россиян воспитать. Чему удивляться, если Шавло директор академии.
14:00
serzheo
sv55_____ Зенит может и влетал Динамо, но когда это было?... А Спартак получает штучки 4 или 5 регулярно на берегах Невы, просто каждый год)))
13:58
Sher77mar
Со времён Советского Союза так было с пропиской , а были ещё великие Динамо Киев , Минск , Тбилиси и т.д Вот это был уровень!!!!
13:57
budulay1974
Ю.Ю. Я писал про велики Российские клубы. Раз мы сейчас живем в России а не в СССР. А если говорить про СССР то да я соглаен есть и Динамо Тбилиси И Киев и Пахтакор и т.д
13:57
serzheo
Sher77mar____ Конечно стыд и позор, всё так. Токмо Зенит в состоянии профукать несколько игр и идти на втором месте, уступая чуду из депо, и на Евро выходить из группы на первом месте. А что могут остальные?...
13:55
Ю.Ю.
budulay1974 ============= ты бы о своих достижениях вспомнил Бомж. Вот кому корму но не вам здесь выпендриваться то. Я могу про молчать Великие клубы СПАРТАК,ДИНАМО,ЦСКА,ТОРПЕДО. Но не как уж не ваш клуб бомжей так что вы то сидите тихо и молчите в тряпочку ущербные. __________________ Странно только, что у всех перечисленных Великих клубов столичная прописка. Хотя нет, ничего в этом странного нет, ибо вся остальная огромная страна и есть ущербная.
13:53
Sher77mar
Слушай serzheo Спартак разве вас не отодрал , ЦСКА не отодрал , Краснодар туда же , у всех прямых конкурентов выиграл во втором круге , остался только Локо , а то что вы с таким составом просрали такое примущество стыд вам и позор , я бы на вашем месте вообще помалкивал , бобла куча а толку ноль и тренер у вас говно ,все испортил на хрен!!!!
13:50
sv55
serzheo____ ошибаетесь, победы у Спартака знаковые)))) а вот поражения - у всех бывало, влетали... помнится цска влетел Марселю 0:6, зениту вставило Динамо 1:7, так что вспоминайте, как ваши команды "пируэтили"))) а кто кому профукал или отыграл - в мае увидим))))
13:50
serzheo
SPIRT-EXPRESS______ Сама собой. Это аксиома.
13:48
budulay1974
Сквайер Треллони Прежде чем писать такую Охинею. Ты бы хоть Историю изучил. А то пишешь только то что писали в нашем СССР. А про правду тебе конечно не интересно читать. Да.
13:45
SPIRT-EXPRESS
serzheo///// да мы уже заранее знаем если что, что вы мало и не тех купили. т.е. любой чемпион кроме вас будет нечестным
13:44
asc0002
Сумасшедшие))
13:43
Sher77mar
За такие деньжищи не думая надо отдавать , если конечно это не очередной вброс липы от журналюг!!!!! Хотя конечно таких денег он не стоит , но последние события на рынке футбольном к этому привели!!!
13:41