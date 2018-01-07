"Брайтон" готов купить Зе Луиша у "Спартака" за 20 миллионов фунтов

"Брайтон" намерен увеличить предложение по нападающему "Спартака" Зе Луишу до 20 миллионов фунтов стерлингов, информирует Mirror. Ранее английский клуб предлагал красно-белым 5 миллионов евро, но получил отказ.

Отметим, что "Брайтон", который в сезоне-2016/17 завоевал путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.

26-летний форвард из Кабо-Верде в этом сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.