Бранислав Иванович: "Зенит" потерял уверенность, но она вернется после победы"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович постарался найти положительные моменты после ничьей в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). Футболист также пожелал удачи получившему травму Эмануэлю Маммане.
– Во-первых, мы желаем здоровья Эмануэлю Маммане, - цитирует официальная группа "Зенита" во "Вконтакте" Ивановича. - Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в строй. Что касается матча, то он получился тяжелым – как и всегда на выезде против "Ростова". Тяжело, когда не забиваем.
– Поле повлияло на ход игры? Кажется, оно было не в лучшем состоянии.
– Да, поле было не очень, и это видно любому человеку. Оно мешало, конечно, но поле одинаково для всех 22 футболистов, так что старались к нему привыкнуть, действовать по-другому. Пытались найти решение через длинные передачи. Думаю, мы могли лучше подавать стандарты, попробовать забить с их помощью, поскольку они очень важны в таких матчах. Не получилось, будем работать дальше.
– После травмы Мамманы пришлось перестраиваться?
– Да, мы перестроились. Мы в целом нормально действуем в обороне, поскольку мало пропускаем. Это позитивный момент.
– Как оцените ситуацию в чемпионате?
– Мы должны собраться и выиграть в следующем матче. Нам не хватает уверенности, мы немножко ее потеряли. Но она вернется после одной победы. Нужно сохранять позитив и смотреть вперед.
sadtol
пока есть тандем фурсенко-манчини ...уверенности у вас не будет...
18:53
Tribunal Z
А как можно победить если все передачи поперёк поля и назад? Или следуют тупые безадресные навесы. Ну и неточные пасы, такое впечатление что играют дворовые футболисты, но никак не игроки топ клуба
18:03