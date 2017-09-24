Борис Копейкин: "Оланаре надо обратно в Китай отдавать"

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Аарон Оланаре не соответствует уровню армейцев. По его словам, клуб должен расстаться с форвардом.

– Молодежь надежд не оправдывает?

– Жамалетдинов бегал, старался, но не было остроты. Чалов же совсем потерялся. Надеюсь, ребята будут прибавлять. В любом случае уж лучше их выпускать, чем "китайца".

– Китаец – это кто?

– Оланаре. Его же из Китая привезли. Ума не приложу – зачем?! Как мог кому-то приглянуться? Совершенно бестолковый, никакой пользы. Хуже Траоре, которого в прошлом году постоянно критиковали. Тот хоть в аренде был, через полгода отправили, а у этого долгосрочный контракт…

– Что не так с Оланаре, объективно?

– Он не только забить не может. Каждый раз неправильно открывается, никуда не успевает, не в состоянии зацепиться за мяч. Думаешь – раз у парня неплохие физические данные, так пусть хотя бы впереди бегает, панику на защитников наводит… Но и этого нет! Вообще не тянет! Надо обратно в Китай отдавать. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Бориса Копейкина