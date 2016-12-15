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Бикфалви признан лучшим игроком "Томи" в ноябре и декабре

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Болельщики "Томи" признали полузащитника Эрика Бикфалви лучшим игроком в ноябре и декабре, информирует пресс-служба томичей. За это время 28-летнйи румын провел в составе клуба три матча и забил один гол. Хавбек набрал 52 процента голосов. Вторым стал Артем Попов - 13 процентов. Замкнул тройку лидеров защитник Кирилл Комбаров, набравший 9 процентов голосов.

Как ранее сообщал "СЭ", Бикфалви во время зимнего транфсерного окна может сменить клубную прописку из-за финансовых проблем в "Томи". В подписании контракта с хавбеком заинтересована "Уфа", "Урал", "Орунбург" и "Кайрат".

Дополнительная информация

http://www.fctomtomsk.ru/ru/news/content/erik-bikfalvi-luchshii-igrok-tomi-v-noiabre-dekabre-2016-goda-2016-12-15

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