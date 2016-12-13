11:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа", "Урал", "Оренбург" и "Кайрат" интересуются Бикфалви

0
0
0

Как стало известно "СЭ", лучший бомбардир "Томи" Эрик Бикфалви заинтересовал ряд клубов России и Казахстана. К 28-летнему румынскому полузащитнику обозначили предметный интерес "Уфа", "Урал", "Оренбург" и "Кайрат". Ранее главный тренер "Томи" Валерий Петраков не исключил, что футболист покинет клуб зимой из-за серьезных долгов по зарплате.

В нынешнем сезоне Бикфалви провел в чемпионате России 15 матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Напомним, что хавбек сборной Румынии подписал контракт с "Томью" в июле 2016 года.

Мутко обсудил с руководителями регионов ситуации в "Мордовии" и "Томи"

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ