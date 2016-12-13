"Уфа", "Урал", "Оренбург" и "Кайрат" интересуются Бикфалви

Как стало известно "СЭ", лучший бомбардир "Томи" Эрик Бикфалви заинтересовал ряд клубов России и Казахстана. К 28-летнему румынскому полузащитнику обозначили предметный интерес "Уфа", "Урал", "Оренбург" и "Кайрат". Ранее главный тренер "Томи" Валерий Петраков не исключил, что футболист покинет клуб зимой из-за серьезных долгов по зарплате.

В нынешнем сезоне Бикфалви провел в чемпионате России 15 матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Напомним, что хавбек сборной Румынии подписал контракт с "Томью" в июле 2016 года.

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