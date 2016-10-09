Азамат Засеев: "Зенит" – "Спартак"? Когда команда проигрывает, всегда ищутся виноватые"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после победы над "Локомотивом" (3:1) в товарищеском матче подчеркнул, что никогда не играл в официальном матче, на котором работал иностранный арбитр. По мнению Засеева, российские судьи свистят гораздо чаще зарубежных коллег, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– После судейского скандала в матче "Зенит" – "Спартак" президент РФС Виталий Мутко заявил о реформировании судейского корпуса. Заговорили и о приглашении иностранных арбитров на важные матчи чемпионата. Лично у вас больше доверия к зарубежным судьям?

– Меня никогда не судил иностранец, только на сборах такое бывало. Конечно, у арбитров случаются ошибки, тут ничего не скажешь, но это не играет первостепенной роли. Спартаковцы сейчас говорят, что если бы не судья, результат был бы другим. Они и после матча с нами сетовали на то, что арбитры были виноваты. Давно известно, что когда команда проигрывает, всегда ищутся виновные.

– Но иностранный судья не ангажирован и ему все равно кто хозяин поля, кто против кого играет, а у наших арбитров может быть внутреннее давление, какие-то нюансы.

– Сейчас вообще на судей идет давление. Поэтому они зачастую боятся где-то пенальти поставить, что-то свистнуть, где-то принимают неверные решения. Мне кажется, надо отпустить ситуацию, играть в футбол и надеяться на самих себя.

– По статистике, российские арбитры свистят гораздо чаще зарубежных коллег и не дают играть.

– Я чувствую это на себе. Такое действительно бывает.