Артур Григорьянц: "Зенит" ставит вопрос об аннулировании результата матча с "Амкаром"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с подачей протеста "Зенитом" на обстоятельства матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).

– "Зенит" ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке? - вопрос главе КДК.

– Да. Это содержится в письме.

– И возможность переигровки предусмотрена в регламенте?

– Да. Это в соответствии со статьей 125 Дисциплинарного регламента. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее "СЭ" сообщил, что представители "Зенита" подали протест после субботней игры с "Амкаром" и внесли соответствующую запись в протокол матча. Напомним, что в самом конце встречи главный арбитр Владимир Сельдяков повел себя странно: защитник "Амкара" Николай Зайцев, по мнению судьи, нарушил правила. При этом игрок получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение, которое стало вторым – первое футболист получил еще на 22-й минуте. Красной карточки вслед за второй желтой не последовало: Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".

Протесты рассматривает контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Обращение "Зенита" рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – "Зенита" и "Амкара".