Артур Григорьянц: "Зенит" ставит вопрос об аннулировании результата матча с "Амкаром"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с подачей протеста "Зенитом" на обстоятельства матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).
– "Зенит" ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке? - вопрос главе КДК.
– Да. Это содержится в письме.
– И возможность переигровки предусмотрена в регламенте?
– Да. Это в соответствии со статьей 125 Дисциплинарного регламента. (Сергей ЕГОРОВ)
Ранее "СЭ" сообщил, что представители "Зенита" подали протест после субботней игры с "Амкаром" и внесли соответствующую запись в протокол матча. Напомним, что в самом конце встречи главный арбитр Владимир Сельдяков повел себя странно: защитник "Амкара" Николай Зайцев, по мнению судьи, нарушил правила. При этом игрок получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение, которое стало вторым – первое футболист получил еще на 22-й минуте. Красной карточки вслед за второй желтой не последовало: Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".
Протесты рассматривает контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Обращение "Зенита" рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – "Зенита" и "Амкара".
паоло росси
спартачку на месте зенита местная секта за эти действия рукоплескала бы, а кухарка песню сочинила
07:55
Тубус
Да повесьте им уже медали, какие они хотят, только пусть они куда-нибудь исчезнут.
07:39
Dimuch
А деньги болельщикам вернут?
05:03
Santafe
Ёксиль—моксиль!
02:47
merniloskut
А ещё..., им (зеням) надо муфточку купить...
01:55
adept-ak-57
"Газпром" нагнули в Стокгольмском арбитраже на $2,6 млрд. Сейчас для поднятия настроения будет сделано всё, чтобы "народное достояние" через футбол и хоккей нагнуло россиян, которые не рады питерским клубам
01:10
Lev1985
ЗЕНИТ ТЫ ХИТРЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01:09
Chechaco
Мда... Всё даже хуже , чем представлялось. ДЕЛО БЫЛО НЕ В МАНЧИНИ - ........ СИДЕЛ В КАБИНЕ !
00:14
Ivarr
Что за бред, совсем футбол с полей в кабинеты перешел. Уже, даже не завуалированный игрой, бизнес в чистом виде. Обидно за футболистов, им то противно наверняка от такого.
23:54 5 марта
ВЛАР
Григорьянц занятно формулирует проблему: "зенит ставит вопрос об аннулировании результата матча". Всё, точка! Т.е. просто снять с зенита очко. Чтобы быть последовательны, так и следует поступить!!!
23:51 5 марта
Щас спою
Буду краток,зянит Г.ВНО,и ведет себя как Г.ВНО.Спасибо за внимание
23:28 5 марта
negag
док вы,как-то поясните,свой комментарий,а вообще на месте СУПЕРКЛУБА жалиться несолидно и это мягко сказано не обыграть Амкар дома надо самим к зеркалу,а лучше в комнату смеха,где кривые зеркала
23:26 5 марта
Бу-га-га!
Серж пошёл 90 на 1958 умножать. Посложнее будет, чем три единицы сложить, и получить 9.)))
23:24 5 марта
Бу-га-га!
ненавижу_Мойшу_Каца___ Можно одно место за Зенитом в ЛЧ по "wild card" зарезервировать. Тогда никакие московитые сельдяковские амкары не помешают.
23:20 5 марта
Panuchi
курам на смех
23:20 5 марта
Honest Spartak
Бу-га-га! === На допинге? Родченков, вы:)
23:16 5 марта
Honest Spartak
Thomas_Boy_ === Про молебен, прелестно!
23:14 5 марта
Бу-га-га!
zega___Вшивость - это когда вся команда безнаказанно на допинге сидит. Такшта, хлебало вонючее завали.
23:14 5 марта
ненавижу_Мойшу_Каца
Эх, братаны-масквабадцы! Ну поймите вы, ну нельзя Зениту остаться в этом году без ЛЧ. Сейчас все подчинено достижению этой цели. Ну почему этому мешают какие-то Сельдяковы, какие-то Амкары. Зачем подписывали топ-тренера, зачем набрали отряд молодых талантливых расписных латиносов, зачем заманили кодлу резидентов с красными паспортами. Ну посмотрите на таблицу: скотство, да и только! Поганое 4-е место. Этого допустить нельзя. Не положено !
23:13 5 марта
Thomas_Boy_
serzheo _________ Так-то какие могут быть разоблачения на Первом Канале?))) Опять кто-то на молебен в честь Лидера Нации не явился?
23:12 5 марта
ВЛАР
Зенит сделал своё заявление. А почему молчат Краснодар, Спартак, ЦСКА? Ведь в случае переигровки и выигранных очков таким подковёрным нечестным способом зенит их обходит? Почему молчит Ростов,в игре с которым Зенит будет иметь игроков, которые были удалены или повисли на карточках и должны пропускать игру с ним? Кажется, против зенитовского беспредела они должны выступить единым фронтом.
23:11 5 марта
Док_
Брокдорф negag брокдорфу у кого ,что болит тот о том и говорит,купи себе и зениту памперсы, зенит-чемпион по плачу ты чего хамишь парниша,мне как и любому нормальному адекватному человеку зенит только раздражение и смех (над его болелами типа инженегра 1958, серго, милки 82,ююшки и оттрибуналенного) приносит 22:38 =========================================================================================================== Ни хрена себе адекватный. нормальный))!! Ты к зеркалу-то давно подходил? ююшка у тебя в штанах, а ты на фоне Юлия Юлиевича даже не куча, а что-то жидкое, бесформенное, растекшееся...
23:10 5 марта
Honest Spartak
Я обычно подчеркнуто корректен. Но зенит сегодня - жалкий кусок какахи во главе с Плачини. У меня все.
23:08 5 марта
foreverCSKAforever
Коуч07, тогда переиграют еще раз, пока зеня не победит. Ясно же, что кипишь не из-за нарушения каких-то регламентов, а из-за потери баблосорами очков.
23:08 5 марта
serzheo
Thomas_Boy____ Зря. Врага надобно знать в лицо. К тому же там сплошные разоблачения, много пропускаешь))
23:06 5 марта
Thomas_Boy_
serzheo __________ Серж, звиняй, хоть Эрнст мне друг, пачкаться о Первый Канал не желаю.) Про нас, Патриотов, достойное кино потом снимут.
23:04 5 марта
zega
А почему Фурсенко в истерике так бьется, да все потому что летом громогласно заявлял о великих победах в Европе, что он построит супер клуб, но что мы имеем в итоге: вшивость победить не удалось, немытые остаются главным претендентом на пятое место и этот оракул в очередной раз с позором (как уже было совсем недавно в истории) будет выброшен на помойку истории.
23:04 5 марта
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ С таким триумвиратом можно и ЛЧ выиграть.
23:02 5 марта
serzheo
Thomas_Boy_____ Том, по первому каналу киноха идет, там про таких как ты рассказывают)) Посмотри, это забавно))
23:02 5 марта
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Не удалили, факт. Но Иванов же после пятой жк сам на трибуну ушел. А ваш судейка купленный ему даже на трибуне карточки выписывал. Потому что проплачено было за 8 штук. И согласен, накрячили во втором круге. Без судьи и заодно без нас. Как вы гол пропустили - не понимаю.
23:01 5 марта