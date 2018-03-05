"Зенит" подал протест на матч с "Амкаром". Его рассмотрят 7 марта

Как стало известно "СЭ", представители "Зенита" подали протест после игры 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) и внесли соответствующую запись в протокол матча.
Напомним, что в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков повел себя странно. Игрок "Амкара" Николай Зайцев, по мнению судьи, нарушил правила и при этом получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение. Которое стало вторым. Первое Зайцев получил еще на 22-й минуте.
Красной карточки вслед за второй желтой не последовало. Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".
Протесты рассматривает контрольно-дисциплинарный комитет РФС. За комментариями корреспондент "СЭ" обратился к председателю КДК РФС Артуру Григорьянцу.
– Правда ли, что зенитовцы сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест?
– Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – "Зенита" и "Амкара".
– На что подан протест?
– На нарушение правил игры, а именно правила 12 ("Нарушения правил и недисциплинированное поведение". – Прим. А.Б.). (Александр БОБРОВ)
maak
serzheo А что, только Спартаку у нас позволено матчи переносить и глав судейского корпуса менять? Всё правильно, даешь переигровку.................А разве после запитерского позора была переигровка? Или недоразумение с берегов Невы после матча с Уралом в день открытия "РАСПИЛ арены" попросили переигровку и честное судейство? В своем глазу бревна не видим, зато в чужом соринку разглядим.
23:45 5 марта
luna69
Конечно, это безобразие! А ещё Амкар по полю бегал, защищался и сопротивлялся! Какорин из-за этого не мог нормально играть! За такой беспредел надо наказывать, как Урал в прошлом сезоне!
21:59 5 марта
Pablo_75
Ну что за люди. Зайцев вообще на поле не появился. То есть на исход игры ошибка Сельдякова не повлияла никак. В этой ситуации требовать переигровку... позор.
21:05 5 марта
yspesh4
Не ну это неправильно, надо было рассматривать 8 марта. Никто бы не пришел, и это правильно. А еще надо вираж рассредоточить.
21:01 5 марта
maxolga
либо тех
20:53 5 марта
Venalainen
Не думаю что протест вообще будут по существу рассматривать. Но интересно.... Зенит чемпионом назвали ура-комментаторы, те же потом и за локо моросят, а краснодар вылезет на 1 место и скажут : ну мы же так и думали))))
20:53 5 марта
maxolga
отшили итальяно и бородача.
20:52 5 марта
nikvp
КДК должна рассмотреть протест "Зенита" и впаять техническое поражение за поведение болельщиков.
20:51 5 марта
ВЛАР
Созданный зениту режим наибольшего благоприятствования ведёт к безнаказанности и вседозволенности. Можно добыть победу любой ценой, как это было в прошлом году с Уралом, можно безнаказанно орать на судью, как это делал раньше халк, а теперь кришито, можно ломать ребра соперникам, и за это и за многое другое (список можно продолжить), не получать даже формального наказания. А ещё есть свое карманное МатчТВ (во главе с Канделаки, открыто махающей клубным зенитовским шарфом), карманный телекоментатор и т,д. Принципы честной игры - это не про зенит. Если отвлечься от клубных пристрастий и взглянуть на ситуацию не предвзято, то каждый, кто обладает хоть малостью объективности, с этим согласится. Даже главный адепт зенита орлов по поводу матча с Амкаром стыдливо молчит в тряпочку. А уж эта подача протеста - это верх наглости после шмаляния файера и прочих посторонних предметов во вратаря. Не хотелось, чтобы КДК прогнулся перед зенитовскими. И не хотелось бы, чтобы Будогосский стал гнобить Сельдякова, который не предвзято отсудил. Есть опасение, что впредь судьи при спорных ситуациях будут тупо судить в пользу зенита, чтобы избежать проблем со своим судейским начальством.
20:46 5 марта
марк де фоссен
Оттого,что протест подан в принципе ничего не изменится.Зенит лучше играть не станет,плач по поводу того,что соперник затягивал время смешны,потому как,напомню,матч длится 1,5 (полтора) часа!!! И потом,ну накажут судью каким -нибудь взысканием,игрок с двумя желтыми карточками на поле всё-равно не выходил.)) Забавно другое-Зенит,не сумев на поле, добиться нужного результата пытается подобным образом!!!)))))
20:39 5 марта
foreverCSKAforever
Ляйпцищ, форвэртс!
20:27 5 марта
foreverCSKAforever
Leipzig, vorwärts!
20:26 5 марта
Человек 555
Зенит --- бабы а не команда выгнать их в женскую лигу
20:24 5 марта
serzheo
А что, только Спартаку у нас позволено матчи переносить и глав судейского корпуса менять? Всё правильно, даешь переигровку.
20:14 5 марта
shpasic
ну, подождали бы)
20:11 5 марта
Podvodnik
Неужели в Зените одни идиоты остались? Даже я, простой любитель футбола понимаю, что Сельдяков поступил правильно. Он показал вторую жёлтую, но не предъявил красную, т.к Зайцев был за пределами поля, а если бы Судья показал в это же время красную, то пришлось бы останавливать матч и ждать, пока травмированый Зайцев, ПОКИНУЛ бы поле в подтрибунное помещение. А это минут 5. Одно только хочется знать, было ли Удаление Зайцева внесено в протокол. Сельдяков поступил профессионально!!!!
20:08 5 марта
вэняляйнэн
для Venalainen===умлауты расставь для корректности. Я не нашёл и написал кириллицей.
20:04 5 марта
Бу-га-га!
В чём проблема? Повод есть - чё ж не подавать?
20:02 5 марта
Помощник Президента
Нарушение правил было - протест оправдан!
19:58 5 марта
Venalainen
вэняляйнэн /// это что за клон????))))
19:57 5 марта
вэняляйнэн
Полагаю, что любое решение по протесту будет скандальным. Техническая ошибка судьи однозначно переигровка по правилам ФИФА. Но как говорила одна дочь офицера:"Не всё так однозначно". Запасаемся поп-корном.
19:55 5 марта
howard
Как там было сказано про уши и осла.
19:53 5 марта
баламошка
инженер1958 Зато матчи переносят по тушинскому желанию без лишней бюрократии, нарушая регламент соревнований, в котором не предусмотрен перенос по желанию одной команды. Настоящий дурдом.../////////////Что за бред) Никакой регламент не нарушен переносом даты матча с Крыльями. Об этом в СЭ писали. А вот то, что бомжи играют иногда гостевые матчи дома - это дно.
19:46 5 марта
King's Bounty RND
Алга, Лейпциг !
19:46 5 марта
aiso
Сельдяков нормально отсудил,не показ красного можно объяснить,тем,что звериные болельщики Зенита выбросывая металлическими монетами,металлическими предметами, файерами напугали игроков и судейскую бригаду,они больше заботились о здоровье игроков.ЗЕНИТ должен был благодарить Сельдякова,(а не подавать протест)за то,что он не увел с поля, тем самым спас Зенит от технического поражения.Вот какие не благодарные руководители Зенита.Сельдякову большое спасибо, не один судья так принципиально не судит матчи с участием Зенита,если бы судили бы Еськов,Вилков вместо зенитовских грязных игроков, удалили бы двоих Амкаровцев, придумав всякую причину. Кришито надо было удалять еще в первом тайме. он в любом матче заслуживает минимум 2-3 горчичника еще в первом тайме, но судьи не замечают его грязные выходки специально.Сельдяков заслужил оценку 4,7. На матчи с участием Зенита в Санкт- Петербурге всегда надо назначать Сельдякова. БЕКТУР,болельщик Советского футбола с 1963 года из Казахстана
19:44 5 марта
инженер1958
Две недели все утюги истерили по поводу фола Кришито, а нытики оказывается питерские... Новые стадионы московские уже заполнить не могут - так уже всех нормальных болельщиков достали двойные стандарты!
19:43 5 марта
werder63
На себя подайте, боижары!!! За швыряние файера во вратаря противника, и технические 0-3 получИте!! А ваш Плачини уже догнал Плаческу! В Питере - НЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫТЬ)))))
19:43 5 марта
Вопреки
Инженер 1958... Кто бы трындел о предвзятом судействе, но только не питерские. Команда превратилась в болото и я с ностальгией и сожалением, вспоминаю времена Трактовенко и Петржелы (пусть и не без недостатков), когда команда и игроки не были избалованы деньгами, играли в честный и привлекательный футбол, не смотря на то, что их, зачастую, действительно засуживали... а не так как сейчас, иногда судят объективно. Ушли эти люди и клуб погряз в скандалах, провоцируемых безнаказанностью, благодаря большому административному ресурсу хозяев... уважающие себя игроки и даже свои воспитанники, покинули команду, руководству которой стало плевать на патриотические настроения адекватных болельщиков, ради продвижения рекламы и бренда собственной компании, не считая деньги и не видя сколько нормальных ценителей футбола, отвернулось от команды, навязывающей всему футбольному сообществу Страны свои правила игры. Вам самим не тошно, писать такую чушь в защиту происходящее ныне на стадионах Петербурга ? Мне стыдно. Будьте здоровы.
19:42 5 марта
инженер1958
Зато матчи переносят по тушинскому желанию без лишней бюрократии, нарушая регламент соревнований, в котором не предусмотрен перенос по желанию одной команды. Настоящий дурдом...
19:39 5 марта
titan2313
Все игры которые Зенит сыграл вничью или проиграл надо срочно переиграть!
19:34 5 марта