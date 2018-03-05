"Зенит" подал протест на матч с "Амкаром". Его рассмотрят 7 марта

Как стало известно "СЭ", представители "Зенита" подали протест после игры 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) и внесли соответствующую запись в протокол матча.

Напомним, что в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков повел себя странно. Игрок "Амкара" Николай Зайцев, по мнению судьи, нарушил правила и при этом получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля. Как раз в этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение. Которое стало вторым. Первое Зайцев получил еще на 22-й минуте.

Красной карточки вслед за второй желтой не последовало. Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".

Протесты рассматривает контрольно-дисциплинарный комитет РФС. За комментариями корреспондент "СЭ" обратился к председателю КДК РФС Артуру Григорьянцу.

– Правда ли, что зенитовцы сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест?

– Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – "Зенита" и "Амкара".

– На что подан протест?

– На нарушение правил игры, а именно правила 12 ("Нарушения правил и недисциплинированное поведение". – Прим. А.Б.). (Александр БОБРОВ)