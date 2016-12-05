Артур Григорьянц: "Службы безопасности "Локомотива" и "Терека" не подтвердили, что на стадионе избили болельщиков "Локо"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что делегат матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Терек" (2:0) и службы безопасности клубов не подтвердили информацию, что болельщики грозненской команды избили поклонников железнодорожников на стадионе. Ранее сообщалось, что расследование этого инцидента начнет полиция.
– Ни делегат матча, ни службы безопасности "Локомотива" и "Терека" не подтверждают, что такое событие могло произойти 3 декабря 2016 года на стадионе "Локомотив", – сказал Григорьянц.
– Видео в интернете может являться основанием для рассмотрения дела?
– На нем непонятно, где и когда происходило это событие.
– А если информация об избиении болельщиков подтвердится?
– Тогда мы рассмотрим на заседании. (Сергей АСТАХОВ)
С избиением на матче "Локомотив" – "Терек" разбирается полиция //
Фан-движение "Локомотива" не может идентифицировать избитых болельщиков
Slim Taller
А из-за чего шум?1 Ну.избили там кого-то.Так не убили же,как Немцова.А могли-бы. Добрейшие люди попались.Живут на российские деньги.и граждан России избивают прямо в столице.
17:35
локо1488
горцы не причём,было бей своих чтоб чужие боялись)))
17:10
Gordon
Когда что-то связано с "Тереком", никто никогда ничего не подтверждает. Не рассматривает сказанные гадости Комитет по этике. Назначают какие-то детские наказания за диктора. И т.д.
16:23
L Osokin
а видео, это поздравление, от добрых горцев, с новым годом?)
16:07