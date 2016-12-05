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Артур Григорьянц: "Службы безопасности "Локомотива" и "Терека" не подтвердили, что на стадионе избили болельщиков "Локо"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что делегат матча 17-го тура чемпионата России "Локомотив""Терек" (2:0) и службы безопасности клубов не подтвердили информацию, что болельщики грозненской команды избили поклонников железнодорожников на стадионе. Ранее сообщалось, что расследование этого инцидента начнет полиция.

– Ни делегат матча, ни службы безопасности "Локомотива" и "Терека" не подтверждают, что такое событие могло произойти 3 декабря 2016 года на стадионе "Локомотив", – сказал Григорьянц.

– Видео в интернете может являться основанием для рассмотрения дела?

– На нем непонятно, где и когда происходило это событие.

– А если информация об избиении болельщиков подтвердится?

– Тогда мы рассмотрим на заседании. (Сергей АСТАХОВ)

С избиением на матче "Локомотив" – "Терек" разбирается полиция //
Фан-движение "Локомотива" не может идентифицировать избитых болельщиков 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

А из-за чего шум?1 Ну.избили там кого-то.Так не убили же,как Немцова.А могли-бы. Добрейшие люди попались.Живут на российские деньги.и граждан России избивают прямо в столице.

17:35

локо1488

горцы не причём,было бей своих чтоб чужие боялись)))

17:10

Gordon

Когда что-то связано с "Тереком", никто никогда ничего не подтверждает. Не рассматривает сказанные гадости Комитет по этике. Назначают какие-то детские наказания за диктора. И т.д.

16:23

L Osokin

а видео, это поздравление, от добрых горцев, с новым годом?)

16:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ