09:40 | Футбол — РПЛ

Артем Дзюба: "Уважаю и Хабиба, и Федора, но все-таки выбираю Емельяненко"

Обсудить
0

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".

– "Майор" или "Мажор"?

– "Мажор". "Майор" посмотрю обязательно, но "Мажор" я видел, поэтому за него.

– Дудь или Познер?

– Ни тот, ни другой.

Хабиб или Емельяненко?

– Двоих уважаю как очень крутых спортсменов, но все-таки Федор – Последний Император!

Кузнецов или Овечкин?

– Опять трудный вопрос! Оба классные, не могу сказать. 50 на 50.(Сергей Егоров)

Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.

Император Дзюба

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/itogi-goda/reviews/imperator-dzyuba-1494808/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ