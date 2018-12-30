Артем Дзюба: "Уважаю и Хабиба, и Федора, но все-таки выбираю Емельяненко"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".

– "Майор" или "Мажор"?

– "Мажор". "Майор" посмотрю обязательно, но "Мажор" я видел, поэтому за него.

– Дудь или Познер?

– Ни тот, ни другой.

– Хабиб или Емельяненко?

– Двоих уважаю как очень крутых спортсменов, но все-таки Федор – Последний Император!

– Кузнецов или Овечкин?

– Опять трудный вопрос! Оба классные, не могу сказать. 50 на 50.(Сергей Егоров)

Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.

Император Дзюба