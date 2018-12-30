Артем Дзюба: "Уважаю и Хабиба, и Федора, но все-таки выбираю Емельяненко"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".
– "Майор" или "Мажор"?
– "Мажор". "Майор" посмотрю обязательно, но "Мажор" я видел, поэтому за него.
– Дудь или Познер?
– Ни тот, ни другой.
– Хабиб или Емельяненко?
– Двоих уважаю как очень крутых спортсменов, но все-таки Федор – Последний Император!
– Опять трудный вопрос! Оба классные, не могу сказать. 50 на 50.(Сергей Егоров)
Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/itogi-goda/reviews/imperator-dzyuba-1494808/
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