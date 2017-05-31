Артем Дзюба: "Про Манчини слышал"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба не стал комментировать информацию о назначении нового главного тренера. Футболист отметил, что игроков в "Зените" попросили меньше говорить о клубных делах.

– У "Зенита" – новый главный тренер. Ваша реакция?

– Нас попросили поменьше говорить о клубных делах, мы все-таки в сборной, поэтому давайте сфокусируемся на ней. Про Манчини слышал. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что "Зенит" по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в Лигу чемпионов. С поста главного тренера команды был уволен Мирча Луческу. Ожидается, что новым наставником "Зенита" станет Роберто Манчини.

Полное интервью с Артемом Дзюбой