Артем Дзюба: "Когда бой с Хабибом? У нас разные весовые категории!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поговорил с корреспондентом "СЭ" после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.

– Вы увлеклись смешанными единоборствами, судя по Инстаграму. Когда бой с Хабибом? – вопрос Дзюбе.

– С Хабибом у нас разные весовые категории. Хотя, когда он не готовится к бою, мне кажется, мы одинаково весим! Но до 70 кг я не смогу сбросить, как он. Нет-нет, у меня очень слабый партер, поэтому против Хабиба тяжело. Я больше ударник (смеется). (Егор Быков)