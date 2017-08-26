Арбитр не наказал "Рубин" 11-метровым

На 38-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Рубин" – "Тосно" арбитр Артем Чистяков допустил ошибку, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Судья не увидел, что Федор Кудряшов в своей штрафной совершил фол по неосторожности, ударив Яна Казаева по левому голеностопу.
Рефери решил, что игрок "Тосно" симулировал и вынес ему предупреждение. Момент сложный, со своей позиции Чистяков мог не разглядеть нарушение правил. Подобные пенальти называют "телевизионными" – фолы видят те, кто следит за телетрансляцией. Арбитру помог бы видеоассистент. Но в чемпионате России видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)
HAZELSAMARA
SIZ170, я не люблю футболистов, падающих как валежник. За такие падения надо карать горчичниками до полного истребления таких падений. [И да - я не люблю чикчёмный, непонятно ради чего созданный ФК "Тосно".]
18:42
Николай.Н
А разве не видно в чью сторону работает свисток?
18:37
SIZ170
HAZELSAMARA Не фиг, получив удар по одной ноге, валиться так, будто бы тебя свалили по обеим как косой или пушечным ядром. 18:31======== уморил.... написал бы ещё ,что сам споткнулся)))
18:35
SIZ170
...... судья находится рядом и не видит...... надо скинутся на очки судье
18:31
HAZELSAMARA
Не фиг, получив удар по одной ноге, валиться так, будто бы тебя свалили по обеим как косой или пушечным ядром.
18:31