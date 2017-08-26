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18:25 | Футбол — РФПЛ

Арбитр не наказал "Рубин" 11-метровым

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На 38-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Рубин""Тосно" арбитр Артем Чистяков допустил ошибку, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Судья не увидел, что Федор Кудряшов в своей штрафной совершил фол по неосторожности, ударив Яна Казаева по левому голеностопу.

Рефери решил, что игрок "Тосно" симулировал и вынес ему предупреждение. Момент сложный, со своей позиции Чистяков мог не разглядеть нарушение правил. Подобные пенальти называют "телевизионными" – фолы видят те, кто следит за телетрансляцией. Арбитру помог бы видеоассистент. Но в чемпионате России видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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HAZELSAMARA

SIZ170, я не люблю футболистов, падающих как валежник. За такие падения надо карать горчичниками до полного истребления таких падений. [И да - я не люблю чикчёмный, непонятно ради чего созданный ФК "Тосно".]

18:42

Николай.Н

А разве не видно в чью сторону работает свисток?

18:37

SIZ170

HAZELSAMARA Не фиг, получив удар по одной ноге, валиться так, будто бы тебя свалили по обеим как косой или пушечным ядром. 18:31======== уморил.... написал бы ещё ,что сам споткнулся)))

18:35

SIZ170

...... судья находится рядом и не видит...... надо скинутся на очки судье

18:31

HAZELSAMARA

Не фиг, получив удар по одной ноге, валиться так, будто бы тебя свалили по обеим как косой или пушечным ядром.

18:31