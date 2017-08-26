Арбитр не наказал "Рубин" 11-метровым

На 38-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Рубин" – "Тосно" арбитр Артем Чистяков допустил ошибку, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Судья не увидел, что Федор Кудряшов в своей штрафной совершил фол по неосторожности, ударив Яна Казаева по левому голеностопу.

Рефери решил, что игрок "Тосно" симулировал и вынес ему предупреждение. Момент сложный, со своей позиции Чистяков мог не разглядеть нарушение правил. Подобные пенальти называют "телевизионными" – фолы видят те, кто следит за телетрансляцией. Арбитру помог бы видеоассистент. Но в чемпионате России видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно"