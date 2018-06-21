"Анжи" выступил с заявлением по аресту бывшего сотрудника

"Анжи" на официальном сайте опубликовал заявление об аресте бывшего сотрудника клуба Эльдара Исаева по делу о мошенничестве. Накануне, 20 июня, Тверской суд Москвы принял решение заключить его под стражу до 19 июля.

"Исаев Эльдар Абдулкаримович действительно работал в футбольном клубе "Анжи" в период с января по октябрь 2017 года в должности исполнительного директора, – говорится в сообщении "Анжи". – Исаев Э.А. никогда не занимал должностей ни генерального директора, ни директора академии "Анжи".

После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э.А. никакого отношения к футбольному клубу "Анжи" не имела".

Уголовное дело в отношении бывшего директора "Анжи" расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

В суде не уточнили суть обвинения и сумму ущерба. Инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 миллиона рублей.