Андрей Воронин: "Если бы Смолов хотел, он уже давно был бы в Дортмунде"

Бывший нападающий "Байера" и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" рассказал, что предлагал помочь нападающему "Краснодара" Федору Смолову перейти в дортмундскую "Боруссию". Напомним, что немецкий клуб объявил о подписании Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо".

– В России некоторые специалисты задаются вопросом: почему в Боруссии" оказался Ярмоленко, а не Смолов, которого зимой тоже сватали в Дортмунд?

-Если бы Смол хотел, он уже давно был бы в Дортмунде.

– Да ладно?

– Я предлагал Феде устроить его в "Боруссию", когда ее еще Клопп тренировал.

– Шутка?

– Ну почему шутка? Я ему действительно предлагал помочь перейти в "Боруссию". Понятно, что у Феди есть агенты, но я хорошо знал и знаю Клоппа. Сказал тогда Смолову: "Тебе пора уезжать, а то скоро уже закончишь".

– Но он вас не послушал…

– На самом деле, Ярмоленко и Смолов – разные игроки. Андрей действует на фланге, а идеальная позиция для Федора – центральный нападающий. Если бы "Боруссия" продала Обамеянга, возможно, немцы позвали бы как раз Смолова, а не Ярмоленко. А так как ушел Дембеле, им потребовался крайний нападающий, и выбор пал на украинца. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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