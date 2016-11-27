22:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Синицын: "Гол Окриашвили? Сказал, его поздравила вся Грузия"

0
0
0

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что лидерство "Спартака" в чемпионате стало возможным в том числе благодаря тому, что он не выступает в еврокубках. По словам голкипера, "быкам" же, напротив, в этом плане очень тяжело, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 

 
Победный удар Торнике ОКРИАШВИЛИ в матче "Краснодар" - "Зенит".Феерия "Краснодара" в игре с "Зенитом". Как это было

– Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу?

– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.

– Вы не играли с "Зальцбургом", но можно ли сказать, что "Зенит" и "Зальцбург" – это совсем разные команды по уровню?

– "Зальцбург" – это очень квалифицированная команда. С такими сложно, потому что они реально не дают играть, навязывают борьбу, ритм, которого нет в чемпионате России.

– Как со стороны смотрелся гол Окриашвили?

– Когда мяч подвис, у меня время остановилось.(Смеется). Если честно, я думал: "Просто попади!" Свершилось.

– "Краснодар" за золото будет бороться?

– Говорить, что будем бороться... мы будем стремиться занять место выше, как получится. Все на усмотрение всевышнего.

– В раздевалке нового голеадора поздравили?

– (Улыбается). Он сказал, что ему вся Грузия написала. Да, мы поздравили его.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ