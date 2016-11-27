Андрей Синицын: "Гол Окриашвили? Сказал, его поздравила вся Грузия"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что лидерство "Спартака" в чемпионате стало возможным в том числе благодаря тому, что он не выступает в еврокубках. По словам голкипера, "быкам" же, напротив, в этом плане очень тяжело, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.





– Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу?



– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.



– Вы не играли с "Зальцбургом", но можно ли сказать, что "Зенит" и "Зальцбург" – это совсем разные команды по уровню?



– "Зальцбург" – это очень квалифицированная команда. С такими сложно, потому что они реально не дают играть, навязывают борьбу, ритм, которого нет в чемпионате России.



– Как со стороны смотрелся гол Окриашвили?



– Когда мяч подвис, у меня время остановилось.(Смеется). Если честно, я думал: "Просто попади!" Свершилось.



– "Краснодар" за золото будет бороться?



– Говорить, что будем бороться... мы будем стремиться занять место выше, как получится. Все на усмотрение всевышнего.



– В раздевалке нового голеадора поздравили?



– (Улыбается). Он сказал, что ему вся Грузия написала. Да, мы поздравили его.