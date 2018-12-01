Андрей Семенов: "Матч в Красноярске - позорище российского футбола! В перерыве чуть сознание не потеряли"

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов не понимает, как можно было проводить матч 16-го тура чемпионата России с "Енисеем" в такую холодную погоду. Замер температуры, произведенный на стадионе в Красноярске за час до начала встречи, показал "минус 13,9".

- У меня просто нет слов!, - возмутился Семенов. - Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола!

- Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сказал нам, что в перерыве игроки жаловались на окоченевшие ноги…

- Ох… Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь.

-?

- Да. Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь.

- Но матч все-таки решили проводить….

- Не знаю, как они там намерили минус 14… Наш градусник показывал минус 16, минус 17. А у них такое вот получилось…Правда, нет слов. Это просто позорище российского футбола.

- Где нужно было проводить этот матч?

- Мы же видим все прогноз погоды. Считаю, такие встречи нужно проводить на нейтральных полях. Все же прекрасно понимают, какие погодные условия сейчас установились в Красноярске. Можно сыграть, например, в Москве. У меня до сих пор все пальцы синие. Это очень больно…

- Никто не сломался, травму не получил по такой погоде?

- Сейчас тяжело сказать. (Виталий Айрапетов)

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