Андрей Лунев: "Тренировочный процесс изменился в лучшую сторону"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев на пресс-конференции перед матчем 1-го тура премьер-лиги с "Енисеем" отметил, что тренировочный процесс изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, что был при Роберто Манчини, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Как ваше самочувствие, готовы ли вы сыграть с "Енисеем"? – вопрос Луневу. – Самочувствие великолепное. По качеству игры – лучше спросить у тренеров. – Как изменился тренировочный процесс по сравнению с Роберто Манчини? – Больше игровых упражнений теперь, чаще стали задействовать вратарей. Изменился в лучшую сторону.