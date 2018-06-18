Анатолий Мещеряков: "Переход Игоря Денисова в "Зенит"? Он едет на сбор с "Локомотивом"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о том, что нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов возвращается в московский клуб.
- Правда, что Рифат Жемалетдинов возвращается в "Локомотив"?
- Вы же знаете мою позицию. Я только комментирую, когда и если клуб объявляют о транфсере.
- Эдер уходит?
- Смотрите ответ на предыдущий вопрос (улыбается)
- Почему до сих пор не продлен контракт с Фернандешем?
- У него еще год действует контракт. Так? И чего? Куда нам спешить?
- Игорь Денисов может перейти в "Зенит"?
- У Игоря Денисова действующий контракт с "Локомотивом".
- Но интерес со стороны "Зенита" есть?
- У него действующий контракт. Он сейчас поедет с нашей командой на сборы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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