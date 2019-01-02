Агент: "Ясность с будущим Ананидзе наступит в ближайшее время"

Агент полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе Теймураз Лепсая заявил, что на сегодняшний день он не ведет ни с кем переговоры по поводу возможного перехода 26-летнего грузинского хавбека.

По данным "СЭ", на совете директоров красно-белых перед Новом годом было принято решение расстаться с рядом игроков, среди которых есть и Ананидзе. Публично об интересе к футболисту уже заявляло руководство "Крыльев Советов", которое обещало определиться до 8 января – дня, когда команда будет проходить медицинское обследование в Москве.

– Правда ли, что Джано не хочет уходить из "Спартака"?

– Пока мне нечего ответить на этот вопрос. Какая-то ясность может наступить в самые ближайшие дни, сейчас все из-за праздников в зимней спячке.

– То есть сегодня вы ни с кем переговоров не вели?

– Именно сегодня – да. Как будет завтра – не знаю.

– Поедет ли Ананидзе на первый сбор "Спартака"?

– Никаких комментариев по этому вопросу. Пока сами ничего не знаем, все скоро станет ясно. (Андрей Сизякин)

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