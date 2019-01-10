Агент Вагнера Лав: "Возвращение в ЦСКА? Не исключаю такой вариант"

Эвандро Феррейра, агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лав, рассказал "СЭ" о ситуации игрока в Турции и возможности возвращения в Россию.

– Вы говорили, что Вагнер был бы не против вернуться в ЦСКА. Он скучает по клубу?

– Да, очень. Он провел в клубе семь лет, если не ошибаюсь, выиграл 16 титулов. У Вагнера дружеские отношения с президентом клуба, генеральным директором, переводчиком.

– Сейчас есть предпосылки, что Вагнер вернется в Россию?

– Когда он решит все вопросы с "Бешикташем", не исключаю такой вариант. Шансы всегда есть. Но пока у Вагнера действующий контракт, нужно его соблюдать. Если бы он был свободным агентом, возможность возвращения в Россию наверняка бы рассматривалась.

– Может, уже есть предложения?

– Они есть всегда. Особенно кода появляются новости, что Вагнер может стать свободным агентом. Интерес сразу возрастает, все запрашивают информацию.

– В России – только ЦСКА, или в теории возможен выбор в пользу другого московского клуба?

– Вагнер уважает и очень любит ЦСКА. И нам бы очень хотелось, чтобы он играл в ЦСКА до завершения карьеры. Но Вагнер профессионал, если будет предложение от другого клуба, он его обязательно рассмотрит.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013 году. Бразилец - лучший бомбардир в российской истории клуба (124 гола в 259 матчах). В составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России (2005, 2006, 2012/13), шесть раз - Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), четырежды - Суперкубок России (2006, 2007, 2009, 2013), Кубок УЕФА-2004/05. (Юлия ЯКОВЛЕВА)