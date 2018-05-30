Агент: "Паредес может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его"

Томислав Эрцег, работающий в агентстве, которое представляет интересы хавбека "Зенита" Леандро Паредеса, подтвердил "СЭ" информацию об интересе "Наполи". По его словам, полузащитник может вернуться в Италию.

– Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его и ведет переговоры с "Зенитом", – отметил Эрцег.

Как ранее сообщил сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, неаполитанцы готовы предложить за 23-летнего Паредеса 30-35 миллионов евро.

Аргентинский хавбек перешел в "Зенит" прошлым летом из "Ромы"​, питерцы выложили за него 23 миллиона евро. В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. (Игорь НОВИКОВ)