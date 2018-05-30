Агент: "Паредес может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его"

Томислав Эрцег, работающий в агентстве, которое представляет интересы хавбека "Зенита" Леандро Паредеса, подтвердил "СЭ" информацию об интересе "Наполи". По его словам, полузащитник может вернуться в Италию.
– Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его и ведет переговоры с "Зенитом", – отметил Эрцег.
Как ранее сообщил сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, неаполитанцы готовы предложить за 23-летнего Паредеса 30-35 миллионов евро.
Аргентинский хавбек перешел в "Зенит" прошлым летом из "Ромы", питерцы выложили за него 23 миллиона евро. В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. (Игорь НОВИКОВ)
uaom
За тридцатку можно с ним и расстаться .Игрок с ленцой . Пока дают такие деньги - нужно продавать . Другое дело , что от них проку для клуба может быть не много - наберут на них разного хлама .
12:22