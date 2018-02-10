Агент: "Мы устали от звонков по Вернблуму"

Неделю назад в шведских СМИ появилась информация о том, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может перебраться в "Гетеборг". Представитель шведского игрока Патрик Морк пожаловался на постоянные звонки журналистов с просьбой прокомментировать будущее его клиента.
– Вернблум? За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов, – заявил Морк. – Ситуацию мы не комментируем.
Напомним, что контракт 31-летнего шведского хавбека с армейским клубом заканчивается летом этого года. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Доктор_Хряк
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igorx70
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