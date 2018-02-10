13:49 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Мы устали от звонков по Вернблуму"

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Неделю назад в шведских СМИ появилась информация о том, что полузащитник ЦСКА  Понтус Вернблум может перебраться в "Гетеборг". Представитель шведского игрока Патрик Морк пожаловался на постоянные звонки журналистов с просьбой прокомментировать будущее его клиента.

– Вернблум? За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов, – заявил Морк. – Ситуацию мы не комментируем.

Напомним, что контракт 31-летнего шведского хавбека с армейским клубом заканчивается летом этого года. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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